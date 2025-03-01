Fuarın en çok ilgi gören markalarından biri ise Boztaş Premium oldu. Yenilikçi koleksiyonları ve üstün kalitesiyle dikkat çeken Boztaş Premium, ziyaretçilerin ve sektör profesyonellerinin büyük beğenisini kazandı.

Lüks ve modern tasarımlarıyla tanınan Boztaş Premium, fuarda sergilediği özgün konseptleriyle fark yarattı. Yüksek kalite standartlarında üretilen özel koleksiyonları sayesinde tasarım tutkunlarının ilgi odağı haline gelen marka, uluslararası iş birlikleri açısından da önemli bağlantılar kurdu. Boztaş Premium'un standı, fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından biri oldu.

Boztaş Premium Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Palandöken, fuarın kendileri için son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Miami Lofty Design Expo, küresel pazardaki yerimizi güçlendirmek adına önemli bir platform oldu. Yenilikçi tasarımlarımızla büyük ilgi görmekten ve uluslararası arenada marka bilinirliğimizi daha da artırmaktan gurur duyuyoruz."

Başarılı bir fuar süreci geçiren Boztaş Premium, gelecek dönem projeleriyle sektöre yön vermeye devam edecek.