Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor turnuvaları içerisinde yer alan Bocce Turnuvası sona erdi.

4 Eylül Mahallesi toprak sahada yapılan turnuvaya 16 takım ve 32 sporcu katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar hakemlik yaparken turnuvaya 10 yaş üstü sporseverler katıldı. 2 gün süren ikili mix Bocce (Petank) Turnuvası’nın ilk gününde 16 takım grup eleme müsabakaları oynandı. Turnuvanın 2. gününde ise gruplarından çıkan takımlar çeyrek, yarı ve final müsabakaları oynadı. Bocce sporunu sevenlerin ilgi ile izlediği turnuvada heyecanlı final maçlarının ardından Ali Ekber Sakıcı ve Samet Teke 1.’liği, Mehmet Efe Torunlar ve Özlem Torunlar 2.’liği, Süleyman Sevinç ve Saygın Burak Sevinç 3.’lüğü, Mihriban Keleş ve Pınar Yüksel’de 4.’lüğü elde etti. Turnuvada dereceye girenlere madalya ve hediyelerinin 4 Eylül Bozüyük’ün Kurtuluşu Töreni’nde takdim edileceği öğrenildi.