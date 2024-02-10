Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Macbeth Abla” adlı oyun Bozüyüklü tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde 3’üncü kez sanatseverlerle buluşan “Macbeth Abla” Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun diğer sezon oyunları “Hayat Gazinosu” ve “Kalbimdeki Pervane” gibi sanatseverlerin ilgisini çekerek kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Gençlik Tiyatrosu ekibinin profesyonel oyuncuları aratmayan oyunculuklarıyla sahnelediği oyun sanatseverler tarafından keyifle izlendi. Birbirinden farklı 9 kadının yer aldığı, kenar mahalledeki eski bir çeşme başında geçen oyunda Avrupa Birliği’nden Kültür projesi olarak iki kişinin gelmesi, Shakespeare’ in Macbeth oyununu kadınlarla sergilemek istemeleri ve muhtarın para için kadınları tiyatro oynamaya ikna etmesi üzerine gelişen olaylar komik bir dille anlatılıyor. Elçin Karaahmet, Ayşegül Seda Demir, Erhan Erginsu ve Özgür Yamacı’nın yazdığı, Dans ve Hareket Tasarımının İlknur Durmaz’a ait olan oyunun yönetmenliğini Kıvanç Pehlivanoğlu yaparken oyunda Berat Eren Köklü, Berra Yiğit, Defne İrem Beysil, Ecem Nil Ada, Eylül Yaman, İclal Adalıoğlu, İrem Özen, İrem Şimşek, Nida Sezer, Sude Kenar, Sümeyye Yıldırım, Şevval Aydın ve Zeynep Aksu rol aldı.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun Şubat ayı programına göre 13, 20 ve 27 Şubat Salı günleri saat 10:00’da “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluşurken 21 Şubat Çarşamba günü saat 20:00’de “Hayat Gazinosu” adlı tek perdelik müzikli oyun seyircisiyle buluşacak.