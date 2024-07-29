Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi tarafından ’Aşure Günü’ etkinliği düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ’Aşure Günü’ etkinliğine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve kent konseyi yönetim kurulu, İl Genel Meclis Üyeleri, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, dernek yönetimi ve üyeleri ile davetliler katıldı. Cemevi’ne gelen Başkan Bakkalcıoğlu’nu dernek başkanı Erdoğan “hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Ardından etkinlik salonuna geçen Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğe katılan herkesi selamladı. Etkinlikte dualar edilmesinin ardından davetlilere aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Muharrem ayı dolayısıyla Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi’nin hazırlamış olduğu Aşure ikramında canlarla bir araya geldiklerini belirterek “Allah aşure hayrınızı kabul etsin. Muharrem ayı sofralarımıza bolluk ve bereket getirsin. Birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.