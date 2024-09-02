Bozüyük 4 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü rock müziğinin sevilen sanatçılarından Haluk Levent konseri ile kutlarken ünlü sanatçı Bozüyüklü hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen konser programı kapalı pazar otoparkında yapıldı. Ünlü Anadolu Rock Müziği sanatçısı Haluk Levent yaklaşık iki saat süren sahne performansıyla izleyicileri adeta büyülerken, konserde unutulmaz şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. 4 Eylül Kurtuluş günü nedeniyle konser öncesinde alana giren herkese Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Bozüyük’te unutulmaz bir konsere imza atan Haluk Levent, sevilen şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirirken kurtuluş büyük bir coşku ile kutlandı. Haluk Levent hayranlarının büyük ilgi gösterdiği ve konser alanını tamamen doldurduğu konserde sanatçının tüm şarkılarına eşlik eden izleyenler keyif dolu anlar yaşadı.

Sevilen sanatçı Haluk Levent’e çiçek takdimi için sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu “Sevgili hemşehrilerim, şimdi bir insanın sesi güzel olabilir, şarkılarını toplumun büyük bir kesimi sevebilir. Çok sevilebilir bu insan, ama Haluk Levent sadece ses sanatçısı değil, depremin olduğu günden beri, toplumun her kesimine ulaşan, hala deprem için perhiz tuttuğundan dolayı fotoğraf bile çektirmeyen ve şunu söylemek istiyorum sevgili Haluk Levent sen alnından öpülesi bir insansın” diyerek çiçek takdiminde bulundu ve Bozüyük’ün seramiğinden yapılmış Atatürk plaketi takdim etti.

Ardından Haluk Levent de Bozüyük’te olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek “Ben aranızda olmaktan gerçekten mutluyum. Çünkü ben korona döneminde buraya gelecektim maalesef gelemedim. Covid olmuştum gelememiştim. Şimdi geldiğim için çok mutluyum. İyi ki sizinleyim.” dedi.

Programına kaldığı yerden devam eden Haluk Levent seslendirdiği şarkılarla beğeni ile izlendi. Gecede yüksek tempolu şarkılarına da yer veren Haluk Levent, konserinin sonuna doğru coşkuyu iyice artırdı. Hareketli türkülerle herkesi oynatan Haluk Levent’in konser programı muhteşem havai fişek gösterisi ve İzmir Marşı ile sona erdi.

Konser Programına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve Bozüyüklüler katıldı.