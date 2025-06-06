Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Saffet Şeker Ortaokulu, Litvanya’nın Rokikis kasabasında unutulmaz bir Erasmus+ grup hareketliliğine imza attı. İngilizce öğretimi ve öğrenimini geliştirmekle birlikte geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefleyen bu proje, iki ülke arasındaki kültürel bağları da güçlendirdi.

Litvanyalı ev sahibi okul Rokikio Juozo Tubelio Progimnazija’nın okul müdürü Zenonas Poinas ve okul proje koordinatörü aneta Motuzien başta olmak üzere tüm okul öğretmenleri ve öğrencileri Bozüyük’ten gelen iki okula büyük bir misafirperverlikle karşıladı. Geleneksel Litvanya yöresel danslarıyla yapılan sıcak karşılama, misafir okulların üzerinde derin bir etki bıraktı. Okul içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlikler, interaktif atölye çalışmalar ve sunumlar sayesinde öğrenciler, İngilizce dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra geri dönüşüm konusunda da bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yemek pişirme sınıfında öğrenciler hep birlikte yöresel Litvanya kurabiyeleri pişirip yediler, robotik kodlama sınıfında çevre dostu robotlar tasarladılar ve müzik sınıfında Türk ve Litvan şarkıları söyleyerek kültürlerini tanıttılar.

Program kapsamında, öğrenciler Rokikis Belediye Başkanını ziyaret ederek yerel yönetim hakkında bilgi edindiler ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirdiler. Ayrıca, geri dönüşüm temalı hareketliliğin bir parçası olarak, bir peynir fabrikası ve geri dönüşüm tesisini yakından inceleme fırsatı buldular. Bu ziyaretler, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında öğrencilerin farkındalıklarını artırdı ve onlara pratik bilgiler sundu. Bu uluslararası hareketlilik, Bozüyüklü öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, geri dönüşüm ve çevre koruma konularında küresel bir bakış açısı kazanmalarına da yardımcı oldu. Aynı zamanda, farklı kültürleri deneyimleme ve uluslararası arkadaşlıklar kurma imkanı bularak unutulmaz anılar biriktirdiler.