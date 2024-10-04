Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde ekipleri tarafından Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Okul bahçesinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Eğitim çalışmasında öğrencilere yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitiminin sonunda öğrenciler de yangın tüpünü bizzat kendileri kullanarak yangın söndürme tatbikatı yaptı. Eğitim çalışmasında öğrencilere ayrıca deprem anında neler yapılması gerektiği anlatılarak, deprem anında hayat kurtaran ‘Çök-Kapan-Tutun’ hareketi ile tahliye bilgileri verildi.