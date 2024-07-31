Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Sanatevi Yaz Atölyeleri’nde çocuklar eğlenceli ve öğretici etkinliklerle güzel bir yaz tatili geçiriyor.

Yaz boyunca öğrencilerin iyi vakit geçirerek tatillerini değerlendirebilmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacak, 6 branşta düzenlenen atölye çalışmaları Sanatevi’nde “Kök Boya Üretim ve Tasarım” atölye çalışması ile devam ediyor. Yapay Zeka ile Drama Atölyesi ile başlayan ve yoğun ilgi gören atölye çalışmalarında Seramik Atölyesi, özel bireyler için Drama, Beden Perküsyonu, Seramik ile Sanat Terapisi Atölyeleri yer aldı. Sanatevi atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Sanatevi Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı İlknur Durmaz “Biz Bozüyük Belediyesi Sanatevi olarak tatil dönemlerinde çocuklarımıza her zaman farklı alanlarda workshoplar, atölyeler açıyoruz. Burada alanında uzman eğitmenlerden destek alıyoruz. Ve her çocuğumuzun hayal dünyasına bir kapı daha aralamak hedefimiz oluyor. Bu yaz atölyelerinde ise 6 farklı atölye ile yine çocuklarımızla buluşuyoruz.” dedi.

Sanatevi Eğitmeni Esin Özyetkin de “Yıl boyunca eğitimlerine devam eden özel bireylerimiz bu yaz atölyelerinde farklı eğitmenlerle çeşitli atölyelere katıldılar. Onların ebeveynlerini de yaz boyunca atölyelere dahil ederek keyifli vakit geçirdik.” dedi.