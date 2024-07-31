Deniz, güneş ve kum üçlüsü tüm cazibesiyle göz kırpıyor ancak bazı noktalarda sakınmayı elden bırakmamak gerekiyor. Zira sıcak hava, nem, deniz, havuz ve ortak tuvaletler derken, bazı enfeksiyonlar kadınlarda ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Nev Esentepe’den Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Harun Şimşek, yaz aylarında kadınları bekleyen enfeksiyon riskleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Deniz, havuz ve ortak tuvaletler bazı enfeksiyon türlerinin kadınlarda ciddi riskleri beraberinde getirdiğini ifade eden Nev Esentepe’den Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Harun Şimşek, yaz aylarında kadınlarda yaygın görülen enfeksiyonları ve korunma yollarını anlattı.

Uzman Doktor Şimşek, “Bu dönemlerde ara ara çıkılan tatiller sayesinde biraz dinlenir, denizin, havuzun ve açık havanın tadını çıkarırız. Ancak aşırı sıcaklar nedeniyle bazı sağlık sorunları da yaşarız. Özellikle kadınlar, aşırı sıcak havalarda terleme nedeniyle veya yeterince temiz olmayan havuz ve deniz suyu nedeniyle enfeksiyonlarla karşılaşabilir” dedi.

DENİZ VE HAVUZ, GENİTAL FLORAYI ETKİLİYOR

“Islak mayo veya bikini ile beklemek ve suyun içinde fazla kalmak, risk faktörleridir” diyen Dr. Şimşek, “Kapalı havuzlar, küçük havuzlar, buralara gelen kalabalık insan toplulukları, özellikle küçük çocukların buraya rağbet etmesi nedeniyle bir enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Bu bulaşma, ağız yoluyla olabileceği gibi solunum yoluyla ya da gaita yolu dediğimiz idrar dışkı yoluyla da bulaşabiliyor. Özellikle dar çamaşırların giyilmesi, denize ve havuza girdikten sonra ıslak mayo veya bikini ile beklemek ve suyun içinde fazla kalmak risk faktörleridir” dedi.

İdrar yolu enfeksiyonunun böbreklere sıçraması gibi komplikasyonlara neden olabildiğinin altını çizen Dr. Harun Şimşek, “Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, devamlı idrarın olması hissi, karın ve kasık ağrısı, idrarda renk ile koku değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yaz aylarında, havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle görülme sıklığı daha da artıyor. Yakınmalar oluştuğunda zaman kaybetmeden doktora başvurmayı ihmal etmeyin, aksi halde tedavi süreci uzuyor, enfeksiyonun böbreklere sıçraması gibi komplikasyonlar oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

NASIL KORUNMALI?

Özellikle havuz ve soyunma kabinleri gibi ortak kullanım alanlarında zararlı bakterilerin bulaş riskinin arttığından dikkatli olmak gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şimşek, “Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. İdrarınızı kesinlikle tutmayın. Tuvalet sonrası temizliği, önden arkaya doğru yapmaya özen gösterin. Hijyeninden emin olmadığımız havuza girmeyin. Ayrıca havuza nispeten daha tenha olan sabah erken saatlerde girmeniz enfeksiyon riskini azaltacaktır” dedi.

Uzman Doktor Harun Şimşek, korunmanın en önemli yollarından birinin el yıkama alışkanlığı olduğunu vurgularken, “Tuvaletler, ortak kullanılan duşlar, soyunma odaları, buralardan da geçiş söz konusu olabiliyor. El yıkamak, havuzun temizliği, klorlanması, havuzun içinde su akışının devridaim olması ve günlük bakımlarının yapılması gerekiyor. Denizde böyle bir enfeksiyon riski oldukça düşük. İmkânı olan insanlar için denize girmek biraz daha avantajlı ama havuza giriyorsak da bu günlük bakımlara, havuzun klorlanmasına oldukça dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.