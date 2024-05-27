Bozüyük’te kırılmış ve bakıma ihtiyacı olan otobüs ve dolmuş duraklarının gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak daha düzgün bir hale getiriliyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde hizmet veren otobüs ve dolmuş duraklarının tamir çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan durakların kırılıp dökülen polikarbon bölümleri yenileriyle değiştiriliyor. Yapılan çalışma ile daha güzel ve düzgün bir görünüme kavuşturulan duraklar vatandaşların hizmetine sunuluyor.