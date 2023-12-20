Brüksel, Belçika’nın başkenti olduğu gibi çoğu insan tarafından Avrupa’nın da başkenti olarak bilinir. Belçika’da ve başkent Brüksel’de 3 anadil vardır. Felemenkçe, Almanca ve Fransızca ana dil olmakla birlikte şehirde tabelalar Fransızca ve Felemenkçedir. Brüksel politik olarak da hareketli bir yapıya sahiptir. Avrupa Birliğinin bazı kilit kurumlarına ve NATO ana karargahına ev sahipliği yapması bu durumda en etkili faktörlerdendir. Belçika ve Brüksel deyince akla tabi ki ilk gelen şeylerden biri de çikolatadır. Brüksel’de sokakta dolaşıyorken bir çok çikolata dükkanı görebilirsiniz. Çoğu insana göre Avrupa’nın ve Dünyanın en lezzetli çikolataları bu şehirde bulunmaktadır. Çikolataların kaliteli olmasından dolayı çikolatayla alakalı diğer sektörlerde de gelişmişlik üst düzeydedir.

Brüksel Görülecek Yerler

Brüksel 7/24 yaşayan bir şehir olmakla beraber; bale,dans,tiyatro,konser,sinema,uluslar arası konferanslar ile beraber kültürel yaşamın ana unsurlarını içinde barındırmaktadır. Birçok tarihi yapılara da ev sahipliği yapan şehir, merkezini de asırlara meydan okuyan tarihi yapıların olduğu yer olarak gösterir. Kozmopolit bir şehir olmakla beraber bir çok milletin ilgisini çekebilecek yerler sunmaktadır.

Atomium

Brüksel’in kaçınılmaz simgesi olan, uluslararası turizm için önemli bir yer, mimarlık tarihinde eşsiz bir eser yaratma ve Brüksel’deki Dünya Fuarının sembolik zırhı (Expo 58), Atomium bugün Avrupa’nın başkentinin en popüler turistik cazibe merkezi konumundadır. Atomium, savaş sonrası ilk evrensel dünya sergisi için inşa edildi (EXPO 58). Dokuz küre, 165 milyar kez büyütülmüş bir demir kristalini temsil ediyor. Bilimin gücüne ve ayrıca nükleer enerjiye olan inancını temsil ediyorlar. İçerisinde sinema, sergi, hediyelik eşya satın alabileceğiniz butiklerin yanı sıra Belçika yerel mutfağına ait yemekleri bulabileceğiniz bir restaurant da bulunmaktadır. Ayrıca 360 derece panoramik bir şehir manzarasına da burada ulaşabilirsiniz.

Monneken Pis

Yalnızca yaklaşık 60 cm uzunluğunda olmasına rağmen Brüksel’in simgeleşmiş heykellerinden biri olan Monneken Pis birçok turistin ziyaret ettiği bir yerdir.Heykelle alakalı bir çok rivayet söz konusudur. Kimileri ajan olan bir çocuğun yakalanmasından dolayı bu heykelin yapıldığını iddia ederken bir kısım insan da bir bombanın fünyesini idrarıyla söndürdüğü zannedilen bir çocuğa ithafen yaptırıldığını savunur. Monneken Pis heykeli Ruede du Chéne caddesinde yer almaktadır. Hemen hemen her gün ve hatta bazı günlerde birkaç saatte bir kıyafetleri değiştirilir. Bu zamana kadar yaklaşık 800 kadar elbise giydirilmiştir ve kıyafetler bir müzede sergilenmektedir. Detaylı bir şekilde Monneken Pis hakkında bilgi ve hikayesini anlattığımız yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Grand Place

Brüksel denilince akla ilk sıralarda gelen Grand Place büyüklüğü ve ihtişamıyla turistlerin uğrak noktalarından biridir. Meydanı çevreleyen binalardan iki tanesi dikkatinizi çekecektir. Bunlardan bir tanesi Hotel de Ville diye bilinen belediye binası ve tam karşısında bulunan Kralın Evi anlamına gelen Maison du Roi binalarıdır. Dönem dönem bir çok festival ve konsere ev sahipliği yapan Grand Place meydanında çikolata mağazaları ve Belçika waffle’ları satan birçok kafeye sahiptir.

Belçika Karikatür Müzesi

Çizgi film severlerin ve çocukların harika saatler geçirebileceği Belçika Karikatür Müzesi sanırım şehrin en ilginç müzelerinden biridir. Ailecek gidebileceğiniz bu müze, 1984 yılında hiç bir şekilde kar amaca gütmeden kurulmuştur. Müze içerisinde Şirinler’den Tenten’e,Red Kit’den Asteriks ve Obiriks’e kadar birçok Belçika ve Fransız çizgi romanları ve heykelleri bulunmaktadır. Ayrıca burada karakterlerin nasıl tasarlandığı ve çizgi romanların nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.Belçika’da ailecek gezecek bir yer arıyorsanız burası tam da sizlere göre. Yetişkinler için 10 Euro’luk bir giriş ücreti bulunan müze, her gün saat 10:00-18:00 arasında hizmet vermektedir.

Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi

Dünyanın en iyi ve en büyük sanat müzesi olan Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, Belçikalı sanatçılar tarafından 15.yüzyıldan kalma eserlerin sergilendiği sanat galerilerinden biridir. Müze 1845 yılında kraliyetin emri ile kurulmuştur. İlk olarak sadece belirli eserlerin sergilendiği bu müzede günümüze kadar ulaşan pek çok eser yer almaktadır. Müze, Pazartesi hariç her gün açıktır. Hafta içi 10:00-17:00 arasında, hafta sonu 11:00-18:00 saatleri arasında 13 Euro ödeyerek ziyaret edebilirsiniz.

Brüksel Çikolata Müzesi

Belçika denilince akla ilk olarak çikolata gelmektedir. Hepimizin sevdiği çikolataların nasıl yapıldığını ve ne şekillere geldiğini burada görebilirsiniz. Müze 1998’de ünlü imalatçı Joseph Jo Draps’ın eşi tarafından kurulmuştur. Brüksel gezilecek yerler listesine ekleyebileceğiniz en keyifli yerlerden birisidir.

Natural Sciences Museum

Sahelanthropus’tan Homo sapiens’e kadar yepyeni İnsanlık Galerisi’nde insan doğasını, evrimimizi ve biyolojimizi embriyodan yetişkine keşfedebileceğiniz Brüksel’deki Doğa Bilimleri Müzesi’nde doğayı keşfetme olanağı sizlere sunulmaktadır. Müzenin geri kalanında, Avrupa’nın en büyük Dinozor Galerisini bulacaksınız, Mosasaur Odasındaki Cretateuous döneminden devasa deniz kertenkelelerini görebilecek ayrıca Evrim Galerisi’ndeki 1000’den fazla örneği inceleyebileceksiniz. BiodiverCITY’te bir kentsel safariye atılmaya ve 14 ikonik örnekle 250 yıllık Doğa Bilimleri tarihini keşfetmeye hazır olun. Mineraller ve böcekler gibi çeşitli konulara tahsis edilmiş odalar da bu müzenin içerisinde yer almaktadır. Canlı bilimini seven herkesin uğraması gereken bir yerdir.

Brükesel Kraliyet Sarayı

Royal Place olarak anılan Brüksel Kraliyet Sarayı, şehrin en önemli yapılarından biridir. Yapımı 1783 yılında başlamış ve 1934 yılında tamamlanmıştır. Belçika Kral ve Kraliçesinin resmi sarayı olması ile birlikte burada tarihte büyük davetlere ve gösterilere yer vermişlerdir.Ancak kraliyet ailesi günümüzde buradan uzakta bir yerde kalmaktadırlar. Belçika’nın harika mimarisini yansıtan bu Kraliyet Sarayı’nı saat 14:30 gibi ziyaret ederseniz askerlerin nöbet değişimlerini görebilirsiniz.Brüksel gezilecek yerlerin en önemli mekanlarından biridir.

Brüksel Mutfağı

Kozmopolit bir şehir olan Brüksel’in kent mutfağında da haliyle birçok ülkenin esintilerini görebilirsiniz. Fransız mutfağı başta olmak üzere Türk, Çin, Yunan ve Fas mutfaklarından da dokunuşlar görebileceğiniz birçok restaurant bulunmaktadır. Sebzeli güveç çeşitleri ve krema ve hardalla marine edilmiş balıklar geleneksel olarak en bilinen yemeklerdir.

Stoofvlees

Yanında patates kızartması ve soğanla servis edilen, sığır etinin kısık ateşte uzun süreler pişmesiyle yapılır. Sığır eti pişirilirken bira kullanılır. Bu yüzden alkolle arası olmayanların tüketmemesini tavsiye ederiz. Özellikle Brüksel’in soğuk kış aylarında tüketilir. Cafe Novo bu yemek konusunda şehirde ün yapmış durumdadır.

Waffle

Brüksel denilince akla gelen ilk şey şüphesiz o meşhur çikolatalar oluyor. Sokakta yürüyorken her tarafta waffle stantlarını görebilirsiniz. İstediğiniz meyvelerle ve malzemelerle süsletip tüketebileceğiniz hem atıştırmalık hem de yemek sonraları tatlı olarak tüketebilirsiniz. Gaufre de Bruxelles olarak geçen Brüksel wafflelarının şüphesiz en meşhur olanı çikolatalı olanıdır. Çikolatalı olanının yanı sıra dondurmalı ve meyveli çeşitlerini de her yerde bulabilirsiniz.

Frikadellen met Krieken

Her yaşa hitap eden, tatlı kiraz ve doyurucu köftelerin birleşiminden elde edilen bir Brüksel klasiğidir. Köftenin etinde çoğunlukla sığır eti kullanılır ancak yinede yemeği sipariş etmeden domuz eti olup olmadığını sormanızda fayda vardır. Yanında patates püresi ve ekmekle servis edilir.

Brüksel Ne Zaman Gidilir ?

Brüksel ülkenin biraz daha iç kısımlarında olduğu için karasal iklim görülür. Kışların çok soğuk olduğu bu şehirde bahar ve yaz ayları turistlerin en çok ziyaret ettiği zamanlardır. İki senede bir yapılan bir festivalde Brüksel şehir meydanında çiçekten halı yapılmaktadır. Eğer bu güzelliği de görmek isterseniz tarihlere dikkat edip ulaşabilirsiniz. Unutmayım festival Ağustos ayında yapılmaktadır.

Brüksel Gece Hayatı

Brüksel kendi kozmopolit bir yapıya sahip olması ve bir çok turistin uğrak noktası olması sebebiyle hareketli bir gece hayatına sahiptir. Şehirde elliden fazla gece kulübü vardır ve bu kulüpler gece on bir gibi açılır ve sabahın erken saatlerine kadar devam eder. Şehirde bulunan bir çok bar ve gece kulübünde Belçika’nın ünlü biralarını test edebilirsiniz. La Nostalgia Club, Bazaar ve Fuse en bilinen gece kulüplerindendir.