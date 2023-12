Arjantin’de bulunan Buenos Aires, başkent olmasının yanısıra Güney Amerika’da yer alan en büyük şehirlerden biridir. 12 milyonluk nüfusuna karşın her sene çok fazla turist alan Buenos Aires, doğal güzellikler bakımından da dünyadaki diğer yerlerde yaşayan insanların dikkatini çekmektedir. Turistik bir tatil fırsatıyla birlikte çok farklı bir kültüre sahip olduğu için her sene buraya gelen turist sayısı da artmaktadır. Yılın her mevsiminde Buenos Aires gezilecek yerler içerdiği bu doğal alanları görmeye gidebilir, aynı zamanda Güney Amerika’nın yerel kültürünü yakından görme şansını da elde edebilirsiniz. Buenos Aires, favela kültüründe çok önemli bir yere sahiptir çünkü nüfusun yüzde yetmişi favela mahallelerinden gelir. Bu yüzden normal yapacağınız turistik gezilerin yanında, favela kültürünü de yakından görerek çoğu coğrafyada elde edemeyeceğiniz bilgilere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda tango dansının çıkış yeri olarak biliniyor ve Buenos Aires, Güney’in dans kültürünü yakından görmenizi sağlayacak bir yapıya sahip.

Buenos Aires’in Görülmesi Gereken Yerleri

Arjantin’in başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Buenos Aires, hem doğal hem de yapay mekan olarak görülmeye değer bir şehirdir. Bu şehirde gidilmesi ve yakından görülmesi gereken yerler dışarıdan gelen kişileri çok farklı bir kültürle tanıştırmaya yardımcı olur.

La Boca

Bir sahil kasabası (ya da semti) olan La Boca, Arjantin’in en ünlü bölgelerinden biridir. Çevresel düzenlemesinin yanısıra halkının sıcakkanlılığı ile oldukça dikkat çeken La Boca’da sokakları gezerken en çok göze çarpan şey, rengarenk duvarları ve evleridir. La Boca’da gökkuşağı renklerine boyanmış birçok ev ve duvar vardır. Boca Juniors takımına ev sahipliği yapması ile bilinen bu mahalle, Buenos Aires’te gezilecek en güzel yerlerden biridir.

Senor Tango

Senor Tango, tango kültürüne ev sahipliği yapan bu şehrin en popüler ve sevilen gösteri merkezlerinden biridir. Bölgenin en ünlü dansçıları, yıl içerisinde birçok kez Senor Tango’da gösteri yapmaktadır. Aynı zamanda bu eğlence yerinde Arjantin ve Güney Amerika mutfağına ait olan yöresel yemekleri en usta şeflerin elinden yiyebilirsiniz. Senor tango, haftada birkaç kere olmak üzere yıl içinde oldukça fazla özel gösteriye ev sahipliği yapmaktadır.

San Telmo Antika Pazarı

Buenos Aires’in gezilecek yerleri arasında en eğlenceli olanlardan biri de San Telmo’dur. İki caddeye yayılan bu pazar, bölgedeki eski halkın antika eşyalarını satması için kurulmuştur. Bu pazardan her türlü antik eşyayı bulmanız mümkün fakat yörenin kültüründen dolayı ne yazık ki pazarlık geçerli değildir. Yaklaşık bir millik alana yayılan bu antika pazarı, yalnızca haftasonları açılmaktadır. Antika eşyaların yanında bu pazar üzerinde yürürken sokak yiyecekleri satıcılarına denk gelebilir ve bu yiyecekleri deneme şansı bulabilirsiniz.

Tigre Kanalı

Buenos Aires’in kuzeyinde kalan Tigre Kanalı, adından da anlaşıldığı gibi Tigre isimli kasabada bulunmaktadır. Tigre Deltası üzerinde bulunan bu kanal boyunca birçok adacık ve diğer kanallar bulunmaktadır. Tigre Kanalı’na giderek orada botlar ile bir gezinti yapabilir, kanal boyunca etrafınızda yöresel tipte inşa edilmiş evleri görebilirsiniz. Aynı zamanda su üzerinde yaptığınız bu yolculukta diğer kanallara giden yolları görerek coğrafi bir deneyim de elde etmiş olursunuz.

Recoleta Mezarlığı

Recoleta Mezarlığı, ismini olduğu gibi Recoleta semtinden alan dünyadaki en ünlü mezarlıklardan biridir. Tarihte ünlü olan kişilerin yattığı bu mezarda Nobel Ödülü sahipleri, Napolyon’un torunu ve donanma kurucusu ile üyeleri gibi önemli kişileri içinde bulundurmaktadır. Şehrin ortasında kalan bu mezarlık içinde yatan kişiler kadar estetik olarak da ilgi çekici bir yapıya sahiptir. Katolik kültürünü yansıtan mimari desenler bulunduran Recoleta Mezarlığı, Buenos Aires’in gezilecek yerleri arasındaki en ilginç ve korkutucu olanıdır.

Rosedal De Palermo

Palerma bölgesinde yer alan bu gül bahçeleri, Buenos Aires’in doğal güzellikler bakımından ne kadar zengin olduğunu kanıtlayan bir park. Arjantin kültüründe ünlü olan 26 önemli edebiyat yazarının büstü bu bahçelerdedir. Palerma Gül Bahçesi, 3 Şubat Parkı’nda yer alması sebebi ile piknik için çok güzel bir alandır. Buradan çıkarken, diğer çiçeklere ve herhangi bir canlıya zarar vermemek şartı ile 1-2 tane gül koparabilirsiniz. Aynı zamanda bölgedeki bahçıvanlar ile bu park hakkında konuşabilir, bir turistle konuşur gibi yöresel bilgileri alabilirsiniz. Palermo Gül Bahçeleri, Charles Thays tarafından tasarlanmıştır ve içerisinde tam 18.000 adet gül bulunmaktadır.

La Plata

Buenos Aires’in şehir merkezi olan La Plata, metropol yapısına rağmen en çok ziyaret edilen mekanlardan biridir. İçinde birçok tarihi sanat müzesi barındırmasıyla ünlü olan bu merkezi yürüyerek gezmeniz mümkündür. Mimari olarak ızgara yapısında planlanan bu bölgede binaların yanısıra harika bir teknikle düzenlenmiş parkları da görmeniz mümkün. La Plata aynı zamanda Arjantin’in en büyük 5. metropolitanıdır. Güney Amerika’nın her çeşit mimari esintisini bu merkezde görebilir ve çevredeki rehberler yardımı ile bilgi alabilirsiniz.

Puerto Madero

Diğer ismiyle Madero Waterfront olarak bilinen Puerto Madero, Buenos Aires’te bulunan bir limandır. Kafe ve restoranlarla çevrili olan bu alanda istediğiniz yemeği normalden daha uygun fiyatlara yiyebilir ve aynı zamanda manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Puerto Madero, sosyal medyada çok sık paylaşılan gün batımı fotoğrafları ile ünlüdür. Aynı zamanda akşam sporları için de harika bir mekandır.

Casa Rosada

Resmi adı Casa de Gobierno olan Casa Rosada, yalnızca dört adet kattan oluşan bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’dır. Ünlü politikacıların kimi zaman uğradığı bu yer, Arjantin’in siyasi tarihi için önemli bir yerdir.