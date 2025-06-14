Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından uluslararası akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı.

Konu hakkında BŞEÜ’den yapılan açıklamada, 2021 yılında kurulan merkez, 9 farklı analiz ve test metoduyla akreditasyon sertifikası alarak bilimsel yeterliliğini ve sunduğu hizmetlerin kalitesini belgelemiş olduğunu söylendi. Açıklamada, "DAUM, 400 metrekarelik kapalı alanda, yetkilendirilmiş uzman personeliyle hizmet veriyor. Merkezde Numune Kabul Birimi, Mineraloji ve Petrografi, Fiziksel ve Mekanik Analiz ile Kesme ve Şekillendirme laboratuvarları yer alıyor.Merkez, doğal taş ve mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu fiziko-mekanik testler ile mineralojik ve petrografik analizleri tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Ayrıca, lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlayarak bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırıyor. DAUM, akreditasyon kapsamını genişletmek için 2024 Ağustos ayında TÜRKAK’a yeni analiz metodları için başvurdu. 13 Şubat 2025 tarihinde yapılan denetim başarıyla tamamlandı ve kapsam ekleme onayı süreci devam ediyor. Merkez, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirmeyi, sektöre nitelikli test ve analiz hizmetleri sunmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor" denildi.