Bursa Ticaret Borsası’nın (BTB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi çerçevesinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren proje üyesi 13 firma, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde100’üaşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Üyelerinin ticari hayatlarına katkı koyacak projeler üretmeyi sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerine ihracat kapılarını aralamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde B2B organizasyonu düzenleyen Bursa TB, proje üyesi 13 firmayı ülkeninönde gelen firma temsilcileri ilebuluşturdu.

Bursa TB üyelerinden 100’ü aşkın görüşme

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez ile Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun yanı sıra Dubai Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız ve Muhammed Emin Erkal’ın da eşlik ettiği programda, alıcı ve distribütörlerle 100’ü aşkın görüşme yapanBursa TB üyesi firmalar, zeytin ve zeytinyağından sebze-meyveye, dondurulmuş gıdadan turşu-turşu çeşitlerine, süt ve süt ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesini Dubai pazarında tanıtarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Gıda sektörü Bursa’nın lokomotifi

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Bursa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaklaşık 120 milyon dolar olan ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığını söyledi. B2B görüşmeleri ile ilk etapta ikili ticari ilişkileri artırmayı hedeflediklerini dile getiren Silmez, “Gıda sektörü kentimizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımız ile yürütmekte olduğumuz Gıda UR-GE Projesi’ni çok önemsiyoruz” dedi.

“Üyelerimizin iş potansiyellerini büyütmesini amaçlıyoruz”

Etkinliğin küresel pazarlarda yer almak isteyen Bursa TB üyelerine yönelik önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Emrah Silmez, “Dubai’de gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri sayesinde üyelerimiz, ürünlerini uluslararası arenada tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma şansı buldular. Bu tür etkinlikleri, yerel firmalarımızın uluslararası rekabetteki konumlarını güçlendirme ve ihracatlarını artırma noktasında önemli bir basamak olarak değerlendiriyoruz.Bununla birlikte, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracatımızın artacağına inanıyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtımları için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

B2B organizasyonu kapsamında Dubai’de bulunan Gıda UR-GE heyetinde yer alan firma temsilcileri bireysel olarak, dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarlarından olanGULFOOD 2024 Uluslararası Gıda Fuarı’nı da ziyaret ederek, gıda sektöründeki son teknolojiler ve yeni trendleri yakından inceledi.