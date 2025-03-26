BTSO’nun 57 bin üyesini temsil eden 70 meslek komitesini bir araya getiren "Müşterek Komiteler Toplantısı" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye ekonomisinin en önemli merkezleri arasında yer aldığını söyledi. Kentin üretmiş olduğu değerlerle, Türkiye’nin en önemli itici gücü olduğunu ifade eden Başkan Burkay, dünya ekonomisindeki paradigma değişiminin de iyi okunması gerektiğine işaret etti. İbrahim Burkay, yüksek teknolojinin hakim olduğu sanayi devrimi ile birlikte dijitalleşme ve yapay zekanın üretimle bütünleştiği bambaşka bir döneme girildiğini belirterek, "Bu dönemde sadece bu değişimleri iyi okumak değil, aynı zamanda gereklerini yerine getirmek en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu tabii ki nitelikli insan kaynağı ile mümkün. Burada iş dünyası olarak bizim en önemli dönüştürücü gücümüz Milli Eğitim Bakanlığımız." dedi.

"İnsan kaynağımızı yeni ekonomiye hazırlamalıyız"

Oda olarak Bursa’ya iki büyük mesleki ve teknik eğitim kampüsü kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Burkay, 2019 yılından bu yana ise BTSO’nun 70 meslek komitesi ile birlikte proje okullarında önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Bu projelerin mesleki eğitim alanında Türkiye’ye örnek olduğunu ancak bunlarla yetinmemeleri gerektiğini ifade eden Burkay, "Biz şunu biliyoruz ki yeni dönemde veriyi toplamak kadar veriyi anlamlı hale getirmek de önemli. Bu anlamda insan kaynağımızı bu alanlarda yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolü de bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"MESEM girişimcilik ekosistemi için stratejik bir model"

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) konusunda Bakan Yusuf Tekin’in önemli çalışmalara imza attığını belirten İbrahim Burkay, "Buradaki girişimcilerimizin yüzde 80’i, eğitim aldıkları dönemlerde çarşılarda esnafların yanında yetişti. Sayın Bakanımızın liderliğinde MESEM ile buna akademik boyut kazandırıldı. Bu aynı zamanda Türkiye girişimciliği için de müthiş bir proje. Bu model, Türkiye için vazgeçilmez bir fırsattır ve kesinlikle korunmalıdır." dedi.

İş Dünyası İçin Yaşam Boyu Eğitim Mesleki Eğitim Kadar Önemli

Mesleki eğitimin yanı sıra yaşam boyu eğitimin de iş dünyası için artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Başkan Burkay, "Eskiden bireyler aldığı eğitimle 20-30 yıl boyunca çalışabiliyordu. Ancak günümüzde bu süre 2-3 yıla kadar düştü. Yıkıcı inovasyonun getirdiği değişim, yaşam boyu eğitimi kaçınılmaz hale getirdi. Bu alanda önemli yatırımlar yaptık. Cumhuriyet döneminin en kıymetli eserlerinden biri olan Uludağ’daki Kirazlıyayla Sanatoryumu’nu iş dünyası için Bursa Business School olarak yaşam boyu eğitim merkezine dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin: "Mesleki eğitimde statükoyu kırdık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise değişen dünya düzeninde statükonun Türkiye’yi geride bırakacağını belirterek, özellikle mesleki eğitimin uzun yıllar boyunca korumacı bir anlayışla yönetildiğini vurguladı. Bakan Tekin, "Proje ve protokol okulları Milli Eğitim Bakanlığı açısından bir milattır. Bu modelle, belirli sektörlerde eğitimin doğrudan sektör temsilcileriyle birlikte planlanmasını sağladık. Meslek liselerinde, güzel sanatlar ve spor liselerinde de benzer dönüşümleri gerçekleştirdik. Sektörle entegre eğitim modeli sayesinde meslek liselerini daha cazip hale getiriyoruz." dedi.

"Mesleki eğitimde müfredatı sektörle birlikte belirliyoruz"

Bakanlık olarak mesleki eğitimin müfredatını belirleme yetkisini sektör temsilcileriyle birlikte paylaştıklarını belirten Tekin, "Örneğin bir ayakkabıcılık lisesi açılacaksa, müfredatın Ayakkabıcılar Odası ile birlikte hazırlanması gerekiyor. Eğitimci kadromuzda sektörde uzmanlığıyla ön plana çıkan isimlerin de yer almasını sağlıyoruz. Uygulama eğitimine giden öğrencilerin iş yeri bulmakta zorlanmaması için adımlar attık. Staj yapan öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30’u ile yüzde 50’si arasında maaş ödenmesini yasal güvence altına aldık. Ayrıca staja giden öğrencilerimizin meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigortalı olmalarını sağladık." diye konuştu.

"İşbirliği protokolleri ile okullarımızı zenginleştiriyoruz"

Mesleki eğitim alanındaki dönüşümün sadece okullarda değil, doğrudan sanayi içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Sanayi tesislerinin içinde okullar açıyoruz. Büyük üretim merkezlerinde nitelikli insan yetiştirmek için protokol iş birliklerini sürdüreceğiz." dedi. Tekin, ülkelerin ekonomik büyümesinde nitelikli insan kaynağının kritik rol oynadığını belirterek, "Çocuklarımızın becerilerini geliştirmek, Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasını en az 2 puan artırıyor. Ülkemizin çocuklarını hızla değişen dünyaya adapte edebilmek için hep beraber taşın altına elimizi koyacağız. Bu vesileyle BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve değerli sektör temsilcilerine iş birliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. " dedi.

"Eğitimler iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillenecek"

Konuşmaların ardından BTSO ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz’ün imzalarıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında, eğitim alanlarının iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ve öğrencilerin geleceğin rekabet ortamına en iyi şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında OSB’ler ile entegre bir eğitim modeli oluşturulması, sanayi destekli atölyeler ve laboratuvarların kurulması, öğretmenler için ileri düzey eğitim programlarının düzenlenmesi, yapay zekâ, robotik sistemler, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi kritik alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırılması