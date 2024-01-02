Strese, depresyona ve korkulara bakış açınızı değiştirecek, yaşamınızı ve beyninizi daha iyi anlamanızı sağlayacak TED konuşması önerilerimiz ile bolca cesaret toplayabilir, kendinize biraz daha yaklaştığınızı hissedebilirsiniz.

Kelly McGonigal: Stresle Nasıl Arkadaş Olunur?

Psikolog Kelly McGonigal, “Yıllarca insanlara stress sizi hasta eder dedim ve stresi düşmana çevirdim” diyor. Amerika’da 30.000 kişiyle yapılan ve 8 yıl süren araştırma üzerine temellendirdiği düşünceleri ise tamamen farklı. Kelly McGonigal, artık “stresi” daha iyi olmak için nasıl kullanabileceğimizi öğretiyor. 14 dakika süren bir konuşma hayata bakış açınızı tamamıyla değiştirebilir!

Andrew Solomon: “Depresyon” paylaştığımız sırrımız

Yazar Andrew Solomon, depresyona girme süreciyle başlayarak nasıl bir depresyon yaşadığını, bu sürecin ona neler öğrettiğini ve onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını anlatıyor. Pek çok farklı örnekle desteklediği konuşmasında depresyonu farklı açılardan ele alıyor. Başkalarının hikayelerinden öğrenecek çok şey var!

Daniel Amen: Beynini değiştir, hayatın değişsin!

“Eğer beyniniz düzgün çalışıyorsa siz de düzgün çalışırsınız” diyor Psikiyatrist Daniel Amen. Peki beynimiz nasıl düzgün çalışır, beynimize zarar veren şeyler nelerdir, beynimize yardım etmek için neler yapabiliriz? Moral bozucu olmakla birlikte beynimize ve yaşamımıza dair farkındalık kazanmak için mutlaka dinlenmesi gereken bir TED konuşması.

Tim Ferriss: Neden hedefleriniz yerine korkularınızı belirlemeniz gerekir?

Tim Ferriss, hedeflerimiz yerine korkularımızı belirleyip onların üzerine gitmemizi öneriyor ve kendi hayatı üzerinden örnekler vererek felsefesi paylaşıyor. “Fear-setting” adını verdiği bir egzersiz yöntemini anlatarak bunu nasıl başarabileceğimizi, korkularımızı belirleyip nasıl onları yenebileceğimizi açıklıyor. Ataletle başa çıkmaya çalışıyorsanız mutlaka izlemeniz gereken bir TED konuşması.

Alex Honnold: 914 metrelik dikey bir kayalığa nasıl ipsiz tırmandım?

Profesyonel Dağcı Alex Honnold, El Capitan’a yaptığı 3 saat 56 dakika süren ipsiz ve son derece tehlikeli tırmanışa nasıl hazırlandığını, bu sürecin ona neler öğrettiğini ve neler hissettirdiği anlatıyor. Hikayesi ilginizi çekerse macerasını anlatan Oscar ödüllü Free Solo adında bir de belgesel var. Hayatta da azimli bir dağcı olabilir miyiz?