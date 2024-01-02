5. Sedlec Ossuary – Kutna Hora, Çek Cumhuriyeti

İskelet ve kemik temalı olan kiliseler arasında Sedlec Ossuary, kesinlikle en dikkat çekenlerinden biri. İçinde dört adet barok kemik şamdanı mevcut. İçeri girdiğinizde size selam veren iki adet duvara gömülü iskelet var ve en dikkat çeken şeylerden biri ise tavanda bulunan ve yapısı tamamen kemik olan avize.

4. Roma, İtalya – Capuchin Crypts

Her yeri kafatası dolu olan bu kilise, elinde tırpan bulunan ve azraili temsil eden iskelet bir heykele de ev sahipliği yapıyor. Ürkütücü yapısının dışında, içinde eski mezar odaları da mevcut. Bahsettiğimiz odaların 16 ile 19. Yüzyıllar arasında aktif şekilde kullanıldığı yönünde bilgiler var.

3. Hallstatt Karner, Avusturya

Bu tarz kiliselerin bir çoğu leğen kemiği ve kalça kemiği ile dekore edilirken Hallstatt, doğrudan kafatasları kullanılarak dekore edilmiştir. Burada sergilenen 600’ü aşkın kafatası bir zamanlar kemiklerin sahibi olan insanların adlarını, mesleklerini ve ölüm tarihlerini içeren bilgiler taşıyor. Gerçekten tüyler ürpertici. Günümüzde hala birçok kişi, öldükten sonra kafatasının burada sergilenmesi için talepte bulunuyor.

2. Wamba Ossuary, İspanya

Geçmişte diğerlerine benzer şekilde her çeşit kemik ve cesetle dolu olan bu kilise, 12 ile 18. Yüzyıllar arasında temizlendi. Ancak kafataslarıyla yapılan dekorlara dokunmadılar, yaklaşık 3.000 tanesi hala kilisenin içinde.

1. Skull Chapel, Polonya

Bu kiliseyi listemizin ilk sırasına alma sebebimiz içindeki kafatası sayısının devasa olması, tam 21.000 adet. Kilise içindeki tüm eşyalar ve gereçler kemikten yapılmış. Duvarlar da alçı değil tamamen kemik ve kafataslarıyla kaplı. 1776 yılında başlayan 30 yıl savaşları ve kolera salgınlarından sonra bölge rahibi Tomasek tarafından yapılan bu kilise, dönem içerisinde ölen çok sayıda insana mezar olma görevini de üstlendi. Rahip Tomasek öldüğünde ise onun kafatası, kilisenin baş köşesine yerleştirildi.