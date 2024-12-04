ÖTV muafiyetiyle otomobil satışına dair yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, engelli yakınlarının raporu ile ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alımını ilgilendiren bir dizi yeni kural getirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına kaydedilecek ve aracın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması yasaklanacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikler şu şekilde sıralandı;

ARACI KULLANACAK KİŞİLERİN BİLGİLERİ TESCİL KAYITLARINA İŞLENECEK

Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak imal edilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması veya otomatik vitesli olması ve araçta başka aparat bulunmaması halinde bu aracın tescil kayıtlarına ilgili şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, aracın tescil kayıtlarına, “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.

Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YASAK

İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

EN FAZLA İKİ KİŞİ

Aracın tescil kayıtlarına şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, “Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir” şeklinde şerh işlenecek.