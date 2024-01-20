Tantuni ile döner lezzetini bir çatı altında sunarak Sakarya’da bir ilk olma özelliğini taşıyan işletmenin açılışında yağışlı havaya rağmen adeta izdiham yaşandı. Açılışa özel ‘bir alana bir bedava’ kampanyasının da sunulduğu dükkanın içerisinde adım atacak yer kalmazken, kalabalık işletmenin dışına taştı.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde şehirde bir ilk olma özelliğini taşıyan ve tantuni ile döner lezzetini müşterisine bir çatı altında sunacak olan "Katık Döner" dualarla hizmete açıldı. İki ayrı lezzeti bir arada hizmete sunan işletmenin açılışında adeta izdiham yaşandı. Açılışa özel ‘bir alana bir bedava’ kampanyasının da müşterilere sunulduğu dükkanın içerisinde adeta adım atacak yer kalmadı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta müşterilerin bir kısmı işletme dışına taştı.

“Yağış var ama ona rağmen izdiham yaşanıyor”

Endüstri mühendisliğinden hizmet sektörüne atılan ve Katık Döner ile Tantuni Sanatı işletmesinin ortaklarından Erdinç Zorlu, “Endüstri mühendisiyim normalde ve bir gecede aldığım karar ile hizmet sektörüne giriş yaptım. Şu anda işletmecilikle devam ediyorum. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hizmet sektörüne yeni bir deneyim ekledik. Tantuni sanatı ile döneri birlikte müşterilerimize sunacağız. Sakarya’da müşterilimize sunduğumuz lezzeti, Türkiye’de marka haline getirebilmek için emin adımlarla ilerleyen güçlü bir ekibiz. Yeni konseptimizle işletmemizi açtık, biraz yağış var ama ona rağmen izdiham yaşanıyor. Çünkü biz işimizi aşkla yapıyoruz ve bundan dolayı işletmemiz tıklım tıklım dolu. Bugün açılışa özel A’dan Z’ye, aklınıza gelebilecek bütün ürünlerimizde ‘bir alana bir bedava’ kampanyamız var. Ve biz bunu her sene geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Yaptığımız konsepte Sakarya’da bir ilk”

İki ayrı lezzeti bir çatı altında buluşturduklarına değinen Zorlu, “Burada iki markamızı bir çatı altında buluşturduk; ‘tantuni sanatı ve Katık Döner.’ Aynı işletme içerisinde farklı iki ürünün sunumunu gerçekleştiriyoruz müşterilerimize. Et, tavuk tantuni ile et ve tavuk döner şeklinde. Bu inanılmaz aromatik lezzetleri tatmak için Serdivan’daki şubemize tüm Sakaryalı hemşerilerimizi bekliyoruz. Yaptığımız konsept Sakarya’da bir ilk hatta Türkiye’de bile bir ilk olabilir, çünkü iki ayrı lezzeti bir çatı altında buluşturduk. Gördüğünüz üzere dükkanımızda adım atacak yer yok, Sakarya halkına bir hediyedir bu” diye konuştu.

“Gerçekten çok lezzeti, ekibi tebrik ediyoruz”

İşletme açıldıktan sonra lezzetleri tadan müşteri Ömer Susran Hunca, “Bugün iki ayrı lezzetin bir arada sunulacağı Katık Döner’in açılışına katıldık. Açılan işletmenin lezzetlerini tattık, gerçekten çok lezzetli ve ekibi tebrik ediyoruz. Kendilerine bol kazanç diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tantuni ile döneri ilk defa aynı konsept altında sunuyoruz”

Katık Döner’in sahibi Oğuzhan İpçioğlu ise, “11 yıldır bu işi yapıyorum. Mühendislikten, hizmet sektörüne giriş yapan Erdinç bey ile farklı bir konsepte geçtik ve iki markayı bir araya getirdik. Sakarya’da Katık Döner olarak 7’nci şubemizi açtık. Tantuni sanatı olarak iki şubemiz var. Ama bu yeni açılışını gerçekleştirdiğimiz şubede tantuni ile döneri ilk defa aynı konsept altında sunuyoruz. Sakarya’da böyle bir yer yok ve bundan sonra da bu konsept ile devam etmeyi planlıyoruz. Açılışa özel ‘bir alana bir bedava’ kampanyası yaptık. Hava şartlarımız çok müsaade etmese de yoğunluğumuz üst düzeyde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yeni açılan işletmeye müşterilerin yoğun ilgisi de dikkatlerden kaçmadı.