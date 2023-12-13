A101 14 Aralık Perşembe günü hem mağazalardan hem de resmi internet sitesinden pek çok teknolojik ürünü satışa sunacak.

İşte A101 14 Aralık Perşembe günü satışa sunulan ürünler

· APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 32.990 TL fiyata ve L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgesi’ne sahiptir

· Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikli TOSHIBA 65UA2263DT/ 65UA2363DT 65” Ultra HD Android TV 17.999 lira

· ONVO OV55500 Ultra HD WEBOS 2.O Smart LED TV, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikli 11.499 lira

· Bir diğer televizyon ise ONVO 32OV5000H 32’’ HD Uydu Alıcılı LED TV, 3.499 TL lira

· 9 kg yıkama kapasiteli, zaman geciktirme özellikli ve 15 programa sahip SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, 8.999 TL

· 6 programlı SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.399 TL

· 471 L net hacimli SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

Daha birçok ürün için mağazaları ziyaret edebilirsiniz.