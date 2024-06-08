Yıldırım Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları İlçe Şenlikleri İlkokullar Arası Satranç Turnuvası düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 7-10 yaş grubu öğrencilere yönelik gerçekleştirilen turnuvaya 20 okuldan 120 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvaya katılan tüm öğrenciler madalya ile ödüllendirildi. Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Bu turnuvanın şampiyonu, kardeşlik olmuştur. Ben tüm sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum. Yıldırım’ın spor kenti kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.