Türkiye genelinde her dört evden birinde konut sigortası bulunuyor. Geçen yıl ortalama 600 lira olan konut sigortası primleri, bu yıl 5 bin 300 liraya kadar yükseldi. Ayrıca bazı bankalar, müşterilerine bilgi vermeden poliçe yenilemesi yapıyor. Son dönemlerde, zorunlu deprem sigortası (DASK) dışında, konut sigortasına olan talep arttı. Özellikle tatil dönemlerinde evlerinin güvenliğini sağlamak isteyen vatandaşlar, konut sigortasının sunduğu ek teminatları tercih ediyor. Geçtiğimiz yıla göre ciddi bir artış gösteren sigorta primleri, tüketicileri zorlayabiliyor. Geçen yıl ortalama 600 lira olan primler, bu yıl 5 bin 300 liraya kadar yükseldi. Bununla birlikte, bazı bankalar ve sigorta şirketleri, müşterilerine haber vermeden zamlı tarifelerle poliçe yenilemesi yapabiliyor. Peki, bu durum yasal mı? Müşterilerin bu tür işlemlerden vazgeçme hakkı var mı?

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci, konut sigortasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Şişeci, DASK’ın her konut için zorunlu olduğunu ve yalnızca deprem kaynaklı hasarları karşıladığını belirtti. Konut sigortasının ise daha kapsamlı bir koruma sunduğunu, enkaz kaldırma ve kira gelir kaybı gibi teminatları da kapsadığını vurguladı.

Konut sigortası, zorunlu bir sigorta türü olmasa da, Türkiye’de her dört evden birinde tercih ediliyor. Bankalar, kredi verdikleri konutların risklerini azaltmak amacıyla kredi süresince konut sigortası yapılmasını isteyebiliyor. Ancak, tüketicilerin istedikleri sigorta şirketinden poliçe yaptırma hakkı bulunuyor. Konut sigortası primlerindeki artışın nedenleri arasında enflasyon ve gayrimenkul değerleme kaynaklı faktörler önemli rol oynuyor. Enver Şişeci, sigorta acentelerinden farklı fiyat teklifleri alınarak en uygun poliçenin seçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, tüketicilerin poliçeyi iptal etme veya cayma hakkına sahip olduklarını, 14 gün içinde poliçeden caymaları durumunda primin tamamını geri alabileceklerini veya poliçenin iptalinde gün esaslı hesaplama ile kalan prim iadesi alabileceklerini söyledi. Bankalar, konut kredisi verirken sigorta yapılmasını isteyebilirler ancak tüketiciler, sigortayı diledikleri şirketten yaptırabilirler.