Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA)ve Burhaniye Meslek Yüksek Okulu’nda toplam 348 öğrenci düzenlenen tören ile birlikte mezun oldu.

BUBFA havuz başında yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde folklor ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisi ile devam etti. BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın ev sahipliğinde, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan’ın katkılarıyla yapılan törene, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Turizm İşletme, Uluslararası Ticaret, Finans ve Bankacılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi ve Pazarlama bölümünde eğitim gören öğrencilerin mezuniyet heyecanı görülmeye değerdi. Öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler törende diplomalarını da aldı. BUBFA dönem birincisi Gizem Işık ve MYO dönem birincisi Ece Meriç, öğretmenleri ve ailelerine teşekkür etti. BUBFA, 201 mezun verirken, MYO’da da 147 öğrenci diploma sevinci yaşadı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Prof. Dr.Mehmet Oğuzhan İlban ve Doç.Dr.Muammer Bezirgan yaptıkları konuşmalarda öğrencilerin en iyi şekilde yetiştiklerini anlatırken, törene katılan öğrenci velilerine teşekkür etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, konuşmasında Burhaniye Meslek Yüksek Okulu için yeni bina yapacaklarının müjdesini verdi. Törenin ardından mezun öğrenciler hep birlikte kep atarken, büyük coşku yaşandı.