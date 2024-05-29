Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Bursa’da ziyarete açıldı. Sergi, 14 Haziran’a kadar haftanın her günü 09.00 ile 17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği sergilere bir yenisi eklendi. Daha önce ’Konuşan Yazılar’ sergisiyle Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding bu kez, Geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 29 Mayıs’ta Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, Adalet eski Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürü Erdal Çetindağ, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Eski AK Parti Milletvekili İsmail Aydın, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ziyarete açıldı.

“Sergimizin Bursa’da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz”

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa’nın, hat sanatında oldukça önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, “Yıldız Holding koleksiyonunda yer alan sanat eserlerini geniş kitlelerle buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl İstanbul’daki Çamlıca kampüsümüzde vatandaşlarımızın ziyaretine açtığımız ’Konuşan Yazılar Sergisi’ni’ Bursa’da Birlik Vakfı’nın genel merkezinde Bursalıların beğenisine sunmuştuk. Bu yıl da “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursalı sanatseverler ile buluşturacak olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Sergimizde, meşhur hattatların kaleminden çıkan 41 nadide hüsn-i hat eseri bizleri hat sanatında âdeta görsel bir yolculuğa çıkarıyor, manâları ile de tefekkür etmemize vesile oluyor. ’Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisinin Bursa’da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz, tüm Bursalı sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” dedi.

Yıldız Holding sanat danışmanı Esra Göncüoğlu, “17 ve 20’inci yüzyılın büyük üstatların eserleri ile çağımızın kıymetli hattat eserleri geçmişten günümüze kronolojik bir sıra ile sunuluyor. Sergide 24 hattata ait 41 eser yer alıyor. Yıldız Holding ‘Konuşan Yazılar’ sergimiz ilk olarak Bursa’da başladı. Konya, Edirne ve Ankara ile devam etti. Bursa’da ikinci defa ‘Tarihin akışında meşhur hattatlar’ sergisi ile tekrar Bursalı sanatseverlerle bu eserleri buluşturmak istedik” şeklinde konuştu.

Sergide Hâfız Osman, Sultan III. Ahmed, Mahmud Celâleddin Efendi, Sultan II. Mahmud, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sâmi Efendi, Hâmid Aytaç gibi üstatlar ile Hasan Çelebi, Ali Toy, Mehmed Özçay, Ferhat Kurlu gibi günümüzün önemli hattatların eserleri yer alıyor. Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, 14 Haziran’a kadar haftanın her günü 09.00 ile 17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.