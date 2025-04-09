Geçtiğimiz Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Eminönü’nden Bursa Mudanya'ya seyreden BUDO’ya ait Yıldırım Beyazıt deniz otobüsünün, Mudanya İskelesi’ne yanaştığı esnada saat 20.08’de makine dairesinde yangın çıkmıştı. Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede limana gelen ekipler yangını kontrol altına almıştı.

Dumandan etkilenen biri gemi personeli olmak üzere toplam beş kişi, hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Beşli, “BURULAŞ Deniz İşletmeleri Müdürlüğümüz bünyesindeki BUDO ya ait Yıldırım Beyazıt Deniz Otobüsünün; 6.4.2025 tarihindeki seferinin bitimine yakın, makine dairesinde çıkan yangında ortaya çıkan yoğun duman sebebi ile yolcularımızı endişeli bir heyecana sürükledik." dedi.

Açıklamasında, kötü hava ve deniz şartlarına rağmen yolcuların güvenli bir şekilde Mudanya’ya ulaştırıldığını belirten Beşli, kaptan ve mürettebatla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını, yaşanan süreci detaylıca ele aldıklarını ifade etti.

Beşli ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in mürettebatı telefonla arayarak gösterdikleri gayret için teşekkür ettiğini, bunun personelin moralini yükselttiğini belirtti.

Son olarak Beşli, "Tekrar benzer bir tehlikeli sorunla karşılaşmamak, yolcularımıza gereksiz heyecan yaşatmak sureti ile bize olan güvenlerini sarsmamak için azami özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.