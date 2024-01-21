Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Bülent Başer, “Boksumuzu dünyanın zirvesine çıkaracağız. Ülkemizdeki sporcuların dünyanın zirvesine çıkmak için büyük bir istek ve hırs içinde olduğunu görüyorum. Yetenek, hırs, arzu ve çaba içerisinde olan bu çok sayıdaki sporcumuzun tek eksikleri iyi bir yönetimdir ve bunu da biz gerçekleştireceğiz” dedi.

Boks yaşantısına mili sporcu olarak başlayan ardından efsane boksör Sinan Şamil Sam’ın ekibinde yer alarak tüm dünyada başarıdan başarıya koşan Bülent Başer, Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı oldu. Başer yaptığı açıklamada ömrünün boksun içinde geçtiğini belirterek, “Dünyanın dört bir yanında ringlerde gerek sporcu ve gerekse teknik adam olarak görev aldım. Bugüne kadar ringlere çıkardığım boksörlerle dünya çapında yüzlerce şampiyonluğa imza atarak, edindiğim tecrübeleri Türk boksuna aktarıp, boksumuzu dünyanın zirvesine çıkarmanın vakti geldi. Ülkemizde fazlasıyla boksör potansiyeli mevcut yapılması gereken tek şey iyi bir ekip ve organizasyon ile bu potansiyelin doğru yönlendirilmesidir. Ülkemizin dört bir yanından gerek boks milli takımı olsun, gerek kulüpler olsun ve gerekse boks otoriteleri olsun iletişim halindeyim. Yaptığımız görüşmelerde benim aday olmam için ısrar ettiler. Boksun ileriye gidebilmesi için benim tecrübelerime ihtiyaçları olduğunu vurguladılar. Ben de konu üzerine bir süredir düşünerek araştırmalar yapmaktaydım. Uzun yıllardan beri gittiğim ülkelerin sistemlerini de araştırarak ülkeme nasıl faydalı olabilirim diye düşünmekteydim. Bu görevi yapabileceğime inanıyorum. Spor bakanlığımızın içinde sporun içinden gelmiş olan kadro mevcuttur. Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya ile spor yaptığı günlerden beri güzel bir diyaloğumuz var. Boksa da gereken desteği vermektedirler burada bize düşen sadece bu desteği adil ve doğru kullanmaktır” ifadelerini kullandı.

“Boksu daha iyi bir sisteme oturtacağız”

Başkanlığa gelmesi halinde yeni bir sisteme geçileceğine işaret eden Başer, “Boksun alt yapısını kadrolaştırarak, dünyadan edindiğim tecrübeleri ve çevremizdeki yetenekli insanları da ekleyerek iyi ve özverili bir ekip kurup, Türk boksunu daha iyi yerlere getireceğiz. Şayet başa gelirsem şu anki alt yapıyı komple değiştirip, yeni bir sisteme geçirerek, boksu daha iyi bir sisteme oturtacağız. Bu sporu genelde dar gelirli ailelerin çocukları yapıyor o yüzden sporcunun kendisi ve ailesi dahil yerel yönetimler ile okulların para kazanmasını sağlayarak, herkesin bu pastadan pay almasını sağlayacağız. Bunu da profesyonel boksta öğrendiğim metotlarla gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Sporcuların hak ettikleri fakat verilmeyen haklarını kendilerine iade edeceğiz”

Sporcu kazanmak için özverili şekilde çalışacaklarını belirten Bülent Başer, “Tüm yolsuzluklara son vererek, sporcuların hak ettikleri fakat verilmeyen haklarını kendilerine iade edeceğiz. Özellikle amatör sporcuları maddi açıdan kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Okullardaki ve kahve köşelerindeki yetenekli gençlerimize tek tek ulaşarak onları bu spora çekeceğiz. Tüm bunlar için iyi bir ekip gerekiyor ve onu da kuracağız. Bunların yanı sıra iş adamlarımızı da boksun içine çekerek sporcularımıza sponsor olarak destek vermelerini sağlayacağız” sözlerini kaydetti.

“Boksumuzu dünyanın zirvesine çıkaracağız”

Sporcuların daha iyi seviyelere çıkmaları için yönetim kademelerini daha elit bir kadrodan oluşturacaklarını söyleyen Başer, “Elit bir kadro seçeceğiz ve iş adamlarıyla yapacağımız yönetim kurulu toplantılarında projelerimizi açıklayacağız. Onların da katkılarıyla ne gerekiyorsa yaparak boksumuzu dünyanın zirvesine çıkaracağız. Ülkemizdeki sporcuların dünyanın zirvesine çıkmak için büyük bir istek ve hırs içinde olduğunu görüyorum. Yetenek, hırs, arzu ve çaba içerisinde olan bu çok sayıdaki sporcumuzun tek eksikleri iyi bir yönetimdir ve bunu da biz gerçekleştireceğiz. Gösteriş için başkan olmayacağız o koltuğa desinler için oturmayacağız tam tersine sporcularımız ve ülkemiz dahil herkesin hak ettiğini elde etmesi için oturacağız” diye konuştu.

“Boksta Türkiye uyuyan bir dev, işte biz bu devi uyandıracağız”

Türkiye’nin boks konusundaki potansiyelini ortaya çıkaracaklarını da vurgulayan Bülent Başer, “Profesyonel boksta nasıl milyonları televizyon başına kilitlediysek amatör boksta da yine ekranların başına oturtturacağız. Çok sayıda boksörümüz çeşitli şampiyonluklar kazanıyor özellikle kızlarımız önüne geleni deviriyor. Fakat kimsenin bundan haberi olmuyor. İşte biz herkesin haberdar olarak boksa destek vermesini sağlayacağız. Nasıl bugün bayan voleybolcularımız tüm ülkenin dikkatini üzerine çektiyse biz de boksta aynı şeyi başaracağız. İnsanlara boksu sevdirip, izletip sevmesini sağlayacağız. Boksta Türkiye uyuyan bir dev işte biz bu devi uyandıracağız. Ülkemizin en küçük vilayetine kadar ulaşarak, sporcularımızın tüm malzeme ihtiyacını karşılayıp, çalışma imkanlarını herkese aynı standartlarda sunarak, onlardan başarı bekleyeceğiz. Bunu yapabilmek için de bilgilerimizi paylaşabileceğimiz bir makam lazımdır ki, o da federasyon başkanlığıdır. Boks camiası da bizi bu göreve layık görürse hepsine kazandıracağız, şeklinde konuştu” sözlerini dile getirdi.

Vedat Alyaz: “Başer, dünya boksunu en iyi bilenlerden biridir”

Bülent Başer’in basın danışmanı Vedat Alyaz ise Başer’in 24 yıldır profesyonel boksun içinde olduğu ve ondan önce de amatör boksun içinden mücadele verdiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl Almanya Boks Federasyonu Başkanı Thomaz Pütz’ün elinden Almanya’nın en iyi antrenörü ödülünü alan Başer, Sinan Şamil Sam’ın tüm profesyonel boks yaşantısı boyunca yanında yer alarak tüm başarıları birlikte yaşamıştı. Dünyanın en iyi antrenörlerinden Fritz Sdunek, Uli Wegner ve daha birçok antrenör ile birlikte çalışmıştı. Arena Boks Promotion ve Ardından EC Box Promotionda başantrenör olarak görev yapmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonlarından Odlanier Solis, Juan Carlos Gomez ve daha onlarca sporcuyu çalıştırmıştı. Bunların yanı sıra dünya şampiyonlarından Mahmuod Charr, Herbie Hide ve Igor Michalkin gibi onlarca boksörü ringlere çıkardı. Ayrıca yüzlerce boksörü dünya ringlerinde çok sayıda şampiyonluklarla buluşturdu. Başta Almanya olmak üzere, Amerika, İngiltere, Fransa ve dünyanın dört bir yanında yüzlerce kez ringlere dev sporcuları çıkardı. Başer’in başarılar saymakla bitmez. Federasyon başkanı olursa ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağından eminim” dedi.