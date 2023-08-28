Doğal güzellikleri keşfetmeye gelen bir aile, bungalov tatili sırasında yaşanan üzücü bir olayla sarsıldı. Ailenin 1 yaşındaki bebekleri T.L.G., konakladıkları tesisteki havuza düştü. Hızla müdahale eden anne ve baba, bebeklerini sudan çıkardı. Ancak durumun ciddiyetini fark eden aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeği Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin durumu maalesef hala ciddiyetini koruyor ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.