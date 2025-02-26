Emeklilik, pek çok kişinin uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu bir dönem olsa da, düşük maaşla geçim sıkıntısı çekmek büyük bir endişe kaynağı olabiliyor. Günümüzde, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında emekli maaşları yetersiz kalabiliyor. Ancak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), ek bir maaş sağlayarak emeklilik döneminde finansal rahatlık sunabilecek etkili bir çözüm olabilir.

BES ile Emeklilikte Çifte Maaş Fırsatı!

Düşük maaşla geçim sıkıntısı çeken emekliler için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), ikinci bir maaş kazanma imkânı sunuyor. Çalışanlar ve emekliler, finansal geleceklerini güvence altına almak için devlet destekli BES’i kullanarak, uzun vadede önemli bir ek gelir kaynağı oluşturabilirler.

Finans analisti İslam Memiş, BES’in sunduğu fırsatları vurgulayarak, düzenli birikim ve devlet katkısıyla emekli maaşına ek gelir sağlanabileceğini belirtti. Memiş, bir arkadaşının BES ile nasıl ikinci maaş sistemini değerlendirdiğini şu şekilde anlattı:

“Bir arkadaşım beni aradı ve ‘Emekli oldum, şimdi bu parayı nasıl değerlendireyim?’ diye sordu. Ben de ona, ‘EYT çıkmasaydı zaten 10 yıl daha çalışacaktın. Farz et ki çıkmadı, 10 yıl boyunca bu paraya dokunma, BES’e koy ve %30 devlet katkısını al. 10 yıl sonra ikinci emekli maaşını alarak çifte maaşla emekliliğini yaşa’ dedim.”

Peki, BES ile gerçekten ek bir emekli maaşı almak mümkün mü? İşte tüm detaylar…

BES ile 10 Yılda İkinci Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcıların belirli bir süre boyunca düzenli ödeme yaparak birikim yapmalarını sağlayan ve 56 yaşını doldurduktan sonra maaş veya toplu ödeme şeklinde gelir elde etme imkânı sunan bir sistemdir.

BES’e katılanlar, yatırdıkları paraya ek olarak %30 devlet katkısı alarak daha hızlı birikim yapabilirler. Özellikle EYT ile emekli olup çalışmaya devam edenler, emekli maaşlarının bir kısmını BES’e yönlendirerek 10 yıl sonra ek bir maaş sağlamayı garanti altına alabilirler.

BES’te Örnek Birikim Planı

Başlangıç yatırımı: 20.000 TL

Aylık BES ödemesi: 7.500 TL

Her yıl ödeme miktarı %5 artırılacak

10 yıl sonunda toplam ödeme: 1.298.611 TL

Devlet katkısı + sistem getirileriyle toplam birikim: 1.911.754 TL

BES katılımcıları, bu birikimi iki şekilde değerlendirebilir:

Tek seferde toplu ödeme olarak çekebilirler.

Aylık düzenli maaş şeklinde alabilirler.

BES ile aylık maaş seçeneğini tercih eden bir emekli, yaklaşık 15.932 TL ek emekli maaşı alabilir. SGK'dan alınan emekli maaşıyla birlikte, toplamda 34.500 TL'ye kadar bir gelir elde edilebilir.

Kimler BES ile Çifte Emekli Maaşı Alabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, farklı meslek gruplarına hitap eden bir sistemdir. BES’ten yararlanarak ikinci bir maaş elde edebilecek gruplar şunlardır:

Bağ-Kur’lular

Tarım işçileri

Ev hanımları

EYT’den emekli olup çalışmaya devam edenler

BES, bu gruplar için uzun vadede önemli bir ek gelir kaynağı sağlayabilir. Özellikle gelir düzeyi düşük olan emekliler, BES aracılığıyla ek maaş sisteminden faydalanarak yaşam standartlarını iyileştirebilirler.

BES’ten Çıkış Yapılabilir mi?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılanlar, en az 10 yıl sistemde kalmalı ve 56 yaşını doldurduktan sonra emekli maaşı almaya hak kazanmalıdır. Ancak, erken çıkış yapanlar yatırdıkları paranın bir kısmını kaybedebilir ve devlet katkısından tam olarak yararlanamayabilirler.

BES fonlarında birikim yapan katılımcılar, istedikleri zaman katkı payı tutarını artırabilir, ödeme planlarını değiştirebilir veya fon dağılımlarını güncelleyebilirler.

BES mi, SGK mı Daha Avantajlı?

SGK’dan emekli olan kişiler, genellikle düşük maaş almakta ve bu durum emeklilik döneminde geçim sıkıntısı yaratmaktadır. Ancak BES, uzun vadeli bir yatırım planı olduğu için, düzenli ödeme yapan katılımcılar, SGK emekli maaşlarına ek olarak BES'ten ikinci maaş alarak daha rahat bir emeklilik süreci yaşayabilirler.

SGK Emekliliği:

Prim ödeyerek emekli olunabilir.

Devlet tarafından belirlenen maaş sistemi vardır.

Emekli maaşı sabit olup, enflasyona göre yıllık zam alınır.

BES Emekliliği:

Özel bir emeklilik fonuna yatırım yaparak birikim yapılır.

Devlet katkısı %30 olarak eklenir.

Emekli olunduğunda toplu ödeme veya aylık maaş seçeneği sunulur.