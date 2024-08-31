Türkiye’nin güzide kentlerinden biri olan Bursa'nın otopark sorununa çözüm için BURBAK vatandaşlara yardımcı oluyor.BURSA (İGFA) - Yerel seçimlerin ardından BURBAK yani Büyükşehire bağlı olan otopark alanları ücretsiz hale getirildi.

Otoparkların ücretsiz hale gelmesini rahatlama olarak tanımlayan Bursa vatandaşları bir nebzede olsun otopark sorunundan kurtulduklarını dile getiriyor.

Bursa vatandaşları otopark sorunlarının tamamından kurtulmasada BURBAK’ın ücretsiz olarak hizmet vermesini takdir ediyor.