Burdur’un Bucak ilçesi Kızılkaya Belediyesi’nin eski AK Partili Belediye Başkanı Canan Atasoy, zimmet davasında yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Atasoy’u ve 14 diğer sanığı zimmet suçundan sorumlu tutarak cezalandırdı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’yle Bucak ilçesi Kızılkaya Beldesi’ne MHP’li İlkay Güngör seçilmişti. Güngör’ün göreve başlamasının ardından, belediyedeki finansal düzenin denetlenmesi talep edilerek Sayıştay’a başvurulmuştu. Sayıştay, belediye faaliyetleri üzerinde 2021 yılı itibarıyla kapsamlı bir inceleme yapmış ve bu süreç sonucunda eski başkan Atasoy ve diğer yetkililer hakkında zimmet davası açılmasına karar verilmişti.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Canan Atasoy’a toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, diğer sanıklar da farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Gamze K. 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına, İbrahim C. 8 yıl 4 ay hapis cezasına, Lütfi O. 7 yıl 6 ay hapis cezasına, İsmail U. ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Diğer sanıklardan Mehmet S. 5 yıl 2 ay 15 gün, Naci A. 4 yıl 4 ay 15 gün, Serdar Ö. 2 yıl 13 ay 15 gün, Süleyman G. 3 yıl 9 ay, Ümit Ö. ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Yüksel Ç. 2 yıl 7 ay 7 gün, M.İ. 4 yıl 15 gün, İbrahim Ö. ise 4 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak, Ayşe B., Ümit D. ve Mustafa G. beraat etti.

Bucak ilçesindeki Kızılkaya Belediyesi’nde yaşanan bu zimmet olayları, ilçede uzun süredir tartışma konusu olmuştu. Atasoy’un görevde bulunduğu dönemde belediye bütçesinin nasıl kullanıldığına dair ciddi şüpheler bulunuyor ve bu davanın sonucu, yerel yönetimlerdeki denetim mekanizmalarının daha etkin çalışması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Zimmet davası, sadece Bucak ilçesi için değil, genel olarak Türkiye’deki yerel yönetimler için önemli bir örnek teşkil ediyor. Belediye başkanlarının ve diğer belediye yöneticilerinin, halkın parasını nasıl yönettikleri ve bu konuda yasal sorumlulukları büyük bir dikkatle takip ediliyor.