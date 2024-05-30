İsrail tarafından vahşice yapılan saldırılarda hayatını kaybeden binlerce Filistinlinin acısı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) hissediliyor. Filistinli Öğrenciler Topluluğunu ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Haklı mücadelesinde Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah kazanan Filistin olacaktır” dedi.

Önceki ay gerçekleştirilen “Öğrenciler Kampüste İntifada” etkinliğine ev sahipliği yaparak Filistin’e destek mesajları gönderen BUÜ Rektörlüğü, üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Filistinli Öğrenciler Topluluğu ve diğer topluluklardan temsilcileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İsrail’in düzenlediği saldırıların boyutunun insanlık dışı bir soykırıma dönüştüğünü vurguladı. Filistinlilerin topraklarındaki varlığından ve Müslümanlıklarından taviz vermeden onurlu şekilde mücadele ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Mücadelenize tüm dünya şahit oluyor. Allah, sizinle beraber. Topraklarınıza sahip çıkmakta ve zulme karşı var gücünüzle savaşmaktasınız. İnşallah, eninde sonunda zafer de sizlerin olacaktır” diye konuştu.

Filistinli Öğrenciler Topluluğu Başkanı Mohannad Ahmad Dodeen ise üniversite yönetiminin kendilerine gösterdiği yakın ilgiden ötürü her zaman müteşekkir olduklarını söyledi. Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenci arkadaşlarından da büyük bir destek gördüklerini aktaran Dodeen, “Rektör Hocamızı yakından tanıma fırsatı bulduk. Kendisinin iyi niyetinden ve desteklerinden yana hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlere ilgisinden razıyız ve samimiyetine de güveniyoruz. Sadece Filistinli öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin yanında olan ve onlarla yakın ilişkiler kurmaktan geri kalmayan bir hocamız. Allah ondan razı olsun” dedi.

Öğrenciler, görüşme sonrasında Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a üzerinde Türk ve Filistin bayrakları olan atkı ile Mescid-i Aksa Camii maketi hediye etti.