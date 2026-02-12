Burhaniye de 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları tamamlanırken, çiçekçiler de umudunu 14 Şubat'a bağladı. Hürriyet Caddesinde çiçek satan Güler Çankaya'da, !4 Şubat için hazırlandığını söyledi. Özel günlerde çok çiçek satıldığını kaydeden Güler Çetinkaya, 'Ben 35 yıldır çiçekçilik yapıyorum. Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde çok çiçek satılıyor. Ben de Sevgililer Günü için hazırlığımı yaptım. İnşallah iyi satış yaparız. Şu anda sümbül ve nergisin demetini 100 liradan. kasımpatının demetini de 200 liradan satıyorum' dedi.

