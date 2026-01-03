Burhaniye ilçesinde, 3 günden beri yaşanan aşırı soğuklar doğadaki canlıları olumsuz etkiledi. Bir evin balkonuna sığınan baykuş, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Burhaniye'de termometreler -6 'ya kadar düşerken, doğadaki hayvanları da olumsuz etkiledi. Soğuktan etkilenen bir baykuş, Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Orhan Elmas'ın evinin balkonuna sığındı. .Durumun fark edilmesinin ardından, hayvanın sağlığı ve doğal yaşam dengesinin korunması amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli gerekli hassasiyeti gösterirken, baykuş, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine teslim edildi. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Yaban hayatının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği adına kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, benzer durumlarda yetkili birimlere bilgi verilmesini önemle hatırlatıyoruz. Doğayı birlikte koruyalım. Siz de çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan bir yaban hayvanı gördüğünüzde, ilgili kurumlara haber vermeyi unutmayın' sözlerine yer verildi.