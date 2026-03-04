Erenler Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, bayram öncesi vatandaşların daha temiz bir ortamda vakit geçirebilmesi için saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde yürütülen titiz çalışmalarla, ana arterlerden parklara kadar tüm sosyal donatı alanları bayram düzenine getiriliyor.

'Bayrama kadar çalışmalar sürecek'

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, temizlik faaliyetlerinin rutin olarak devam ettiğini ancak bayram dolayısıyla ek bir mesai harcandığını belirterek, 'İlçemizin temizliği konusunda ekiplerimiz rutin olarak çalışmalarını sürdürüyor fakat bayram öncesinde genel hummalı bir çalışma başlattık. Bayrama kadar olan süre zarfında ekiplerimiz çalışmalarını ilçemiz genelinde sürdürecek' dedi.