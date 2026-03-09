Hürriyet Mahallesi Cami önünde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ve Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu ile yüzlerce vatandaş katıldı. Mahalle muhtarı Aydın Kılcı katılımcılara teşekkür etti. Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil yaptığı açıklamada, 'Hürriyet Mahallemizde kurulan iftar sofrasında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcımız Ayten Tuna ve Meclis Üyemiz Çiğdem Karasakal Avcu ile birlikte Ramazan'ın bereketini paylaştık. Bu güzel sofranın kurulmasına öncülük eden Hürriyet Mahallesi Muhtarımız Aydın Kılcı'ya ve bizleri samimiyetle karşılayan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum' sözlerine yer verdi.

