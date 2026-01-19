Burhaniye ilçesinde, Briç Kulübünün düzenlediği turnuvalar yoğun ilgi görüyor. Ören Mahallesindeki Briç Kulübün de düzenlenen Pazar Simultane turnuvasında 44 sporcu heyecan yaşarken, Burhaniye'nin Kuzey Ege'de briç sporunun merkezi haline geldiği kaydedildi.

Ören Mahallesindeki Briç Kulübünde düzenlenen karşılaşmalara Edremit ve Ayvalıklı sporcuların yanı sıra Tekirdağ Çorlu'dan da sporcular katıldı. Turnuvada, kuzey güneyde Mehmet Güven ve Kutluhan Ünal ikilisi birinci olurken, Doğa batıda da Hayati Bayram ve Kamil Kaya çifti birinciliğin sahibi oldu. Dereceye giren sporcuların madalyalarını Briç Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Bülent Turan verdi. Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Bülent Turan, 'Turnuvalarımız her zaman ilgi görmektedir. Turnuvalara Edremit Körfezindeki ilçelerin yanı sıra çevre illerden de katılanlar olmaktadır. Bugün de 44 sporcumuz yarıştı. Çok keyifli bir turnuva yaptık. Turnuvalarımız devam edecek. Burhaniye Briçte Kuzey Egenin merkezi oldu. Bütün briçcileri Burhaniye'deki turnuvaları bekliyoruz' dedi.