Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, son günlerde yaşanan ılık havalar ağaçların çiçek açmasına neden oldu. Ören Pazar yerin de çiçeklenen badem ağaçları da ilgi gördü.

Burhaniye’de son günlerde hava sıcaklığının 20 dereceleri geçmesi ağaçları canlandırdı. Pek çok meyve ağacında tomurcuklanma meydana gelirken, Ören Mahallesinde de badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçeklenmesinin baharın müjdecisi olduğunu anlatan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, “Ağaçları böyle çiçekli görmek çok güzel. Fakat vakit erken olduğu için bu ağalar aldanır diye düşüyorum” dedi. Cevdet Yılmaz ve Abdullah Ertuğrul da, “Biz her gün buradan geçiyoruz. Çiçekli ağaçları görmek çok güzel” diye konuştular.