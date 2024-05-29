Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, dönem birincilerine istihdam müjdesi verdi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Deveciler, fakülte birincisi Gizem Işık ve MY0 birincisi Ece Meriç’i Belediye de çalıştırmak istediklerini söyledi.

Törene katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, dereceye giren öğrencilere ödüller verirken, dönem birincilerine de sürpriz yaptı. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, fakülte dönem birincisi Gizem Işık ve MY0 birincisi Ece Meriç’i sahneye çağırırken, Başkan Deveciler’in sürprizi olduğunu söyledi. Gençleri tebrik eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Fakülte birincisi olan Gizem Işık’a Belediyemizde iş vermek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile görüştüm. MY0 birincisi olan Ece Meriç’e de Büyükşehir iş verecek. Mezun alan bütün gençlerimizi kutluyorum.” dedi.