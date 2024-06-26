Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEBB) Haziran Ayı Encümen Toplantısı Burhaniye’de gerçekleştirildi.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Encümen üyeleri toplantı öncesi ev sahipliği yapan Birlik Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından toplantıya geçildi.

Düzenlenen toplantıya Birlik Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Birlik Meclis Başkan Vekili ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Birlik Meclis Başkanvekili Coşkun Tanış, Encümen Üyeleri Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Fatma Kaynaş ve Birlik Müdürü İmam Bakır Damar katıldı.

Birlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda gündemdeki konu başlıkları görüşülerek, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.