Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, kırsal mahalle kahvehanelerinde de yoğunluk yaşanıyor. Edremit Körfezi yöresinde binlerce insanın zeytin hasadında çalıştığını anlatan vatandaşlar, zeytin hasadının yöreye hareket getirdiğini söylediler.

Burhaniye’de Ekim ayında başlayan zeytin hasadı devam ederken, yörede hasat yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki kahvehaneler de dolup taşıyor. Şarköy Mahallesinde kahvehane işleten Ali Rıza Yılmaz, “ Çok sayıda mahallenin yolu bizden geçiyor. Özellikle zeytin zamanında çok sayıda insan gelip gidiyor. Böyle olunca kahvehanelerde kabalalık oluyor. Köylerde hasat yoğunluğu yaşanıyor” dedi.