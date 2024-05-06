Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Liselerde Bilim Uygulamaları etkinlikleri dahilinde okul öğretmenlerinden İsmail Soylu ve Ferhat Baran’ın rehberliğinde Kazdağlarına gezi düzenledi. Kazdağlarında endemik bitkileri inceleyen öğrenciler unulumza bir gün yaşadı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabriye Çelik Oğuz’un da katılımıyla 37 kişilik öğrenci grubu, endemik bitkileri yerinde inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Türkiye’nin endemik bitkiler düzeyinde en önemli alanlarından olan Kazdağlarında, Kazdağı florası ve faunasını tanıdı. Kazdağları’nın tarihteki ve mitolojideki yeri ve önemini kavramalarını sağlamak amaçlarıyla Kazdağı Milli Parkı da gezildi. Gezi sonrasında bir açıklama yapan Celal Toraman Anadolu Lisesi okul öğretmenlerinden Ferhat Baran ve İsmail Soylu, “Okulumuzun 9-10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Kazdağlarına bir gezi düzenledik. Bu gezinin Kazdağları’nda bitki faunası anlamında önemli bilgiler edindik. Gezimizde bize destek veren BUBFA öğretim üyesi Sabriye Çelik Oğuz’a da okulumuz adına teşekkür ederiz.” dediler.