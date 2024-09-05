Burhaniye ilçesinde, birtakım ziyaretler gerçekleştiren İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Kaymakam Memiş, makamında kabul ettiği Çömez ve ekibine teşekkür etti

Burhaniye’de, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İlçe Başkanı İbrahim Yerel ve parti yönetimi, Kaymakam İlyas Memiş’e makamında ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İyi Parti yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.