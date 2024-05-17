Burhaniye Meslek Yüksekokulu tarafından turizm bölümü öğrencilerinin katılımıyla Kazdağlarında kırsal turizm işletmeciliği yapan işletmelere yönelik teknik gezi düzenlendi. Müdür yardımcısı Öğr. Gör. İlhan Deveci’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Kazdağlarında hizmet veren Alternatif tıp ve apiterapi alanında çalışmalar yapan Koşan Vadi Kazdağları konaklama tesisi ziyaret edildi.

İşletme sahibi ve çalışanlar tarafından öğrencilere eğitim semineri düzenlendi. Etkinlik kapsamında daha sonra kırsal turizm alanında hizmet veren bir tatuta işletmesi olan İdamera çiftliği ziyaret edildi. Etkinlik Butik Otel ve Kazdağları bal ormanının ziyaret edilmesiyle son buldu. Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan. Konu ile ilgili “Üniversite-sektör iş birliği sayesinde üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeyken sektörel gelişmelere ve dinamiklere vâkıf olabileceklerini, bu şekilde hem mezunlarımızın istihdam piyasasına daha hazır bir şekilde girebilmesi hem de sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabilmeleri mümkün olacaktır. Biz okul olarak öğrencilerimizin turizmin her alanında bilgi sahibi olarak mezun olmalarına gayret ediyoruz. Etkinlikte emeği geçen ve destek verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.