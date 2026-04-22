Burhaniyeli minik voleybolcular, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Edremit' te düzenlediği ve Körfez takımlarının katıldığı minik kızlar voleybol turnuvasında büyük başarı gösterdi. Çekişmeli geçen müsabakalarda Burhaniye Belediye birinci, Ayvalık Voleybol ikinci ve Ayvalık Gücü Belediye Sporda üçüncü oldu. Edremit Gençlik Merkezinde düzenlenen mini kızlar kategorisinde voleybol turnuvasında dereceye giren ekiplere törenle ödülleri verildi. Dereceye giren ekipler büyük mutluluk yaşarken, şampiyonluk hatıraları çektirildi.

