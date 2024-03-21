11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Ünal Yorulmaz, Antalya’da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi’nde Dünya 2.si olarak büyük bir başarı elde etti.

Babası Zeki Yorulmaz ile birlikte, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret eden genç sporcu, başarısını paylaşarak mutluluğunu ifade etti.

Başkan Deveciler, Ünal Yorulmaz’ın başarısından dolayı gurur duyduğunu ve onun gibi yetenekli gençleri her zaman destekleyeceklerini vurgularken, genç sporcuya tablet hediye etti.