Gündelik yaşantıda çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen sağlık sorunlarından biri de burkulma sorunudur. Etkisini gösterdiği anlardan itibaren oldukça ağrı verici olan burkulma sorunu daha çok el ve ayak bileklerinde meydana gelmektedir. Etkili olduğu anlardan itibaren tedavi gerektiren burkulma sorunu tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara da neden olabilmektedir.

Dolaysıyla uzmanlar vücudun her neresinde meydana gelirse gelsin burkulma sorunu ile karşı karşıya kalındığı takdirde hemen ilgili doktora başvurulması gerektiğinin altını çizmektedirler. Uzmanlar burkulma sorununun evde doğal yollardan tedavisinin yapılamacayağını belirterek evde yapılan doğal tedavilerin burkulma sorununda ancak hafif ölçekli rahatlama sağlayabildiğini belirtmektedirler. Peki burkulma nedir nedenleri nelerdir şimdi dilerseniz makalemizin de ana konusu olan burkulma ile ilgili olan bu sorularımızın cevaplarını uzmanlardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere detaylı olarak sunalım.

Burkulma Nedir?

Burkulma; Vücudumuzda yer alan tüm kemiklerin elastik bir yapıya sahip olan ve oldukça güçlü olan lif bağları ile doğrudan bağlantılıdırlar. Lif bağları güçlü yapıları sayesinde kemiklerin hareket mekanizmalarını sınırlamaktadır. Eklemin normal hareket sınırının üzerinde bükülmesi sonucu lif bağlantılarında meydana gelebilecek gerilme veya kopmadan dolayı meydana gelen sakatlanma durumuna burkulma ismi verilmektedir.

Genellikle dış darbelere bağlı olarak meydana gelen burkulma sorunu her ne kadar ilk aşamada ağrı etkisini göstermese de bir sürer sonrasında burkulma sorununun meydana geldiği bölümde morarma ve kızarıklık oluşarak etkilerini tam olarak göstermekte ve bu durum sonucunda ise bireyin acı çekmesine neden olmaktadır.

Nedenleri Nelerdir?

Burkulma sorununun birçok nedenleri bulunmaktadır. Burkulmanın nedenleri şunlardır;

Ani bir hareket sonucu oluşması

Alınan dış darbeler

Trafik kazaları

Yüksek topuklu ayakkabılar

Aşırı kilolar burkulma sorununun başlıca nedenleridir.

Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Burkulma sorununun başlıca belirtileri ise şunlardır;

Kızarıklık: Burkulan bölgede genel olarak ilk önce kızarıklık oluşmaktadır. Dolaysıyla burkulma sorununun ilk belirtisi kızarıklıktır.

Morarma: Genellikle kızarıklık ile ortaya çıkan morarma da burkulma sorununun başlıca belirtilerindendir. Bazen de kızarmadan önce ortaya çıkabilmektedir.

Ağrı: Burkulmanın başlıca belirtilerinden biri de ağrıdır. Burkulma sorununun meydana gelmesinin birkaç dakika sonrasında oluşan ağrı zyrıca etkisini uzun süre sürdürmektedir.

Ateş: Burukulmanın belirtilerinden biri de ateştir. Burkulma sorunu oluştuktan bir müddet sonrasında sorunun meydana geldiği bölgede veya çevresinde ateşlenme görülebilmektedir. Bu durum ayrıca bireyde halsizlik durumunun oluşmasıyla da seyredebilmektedir.

Şişme: Burkulma sorununun başlıca belirtilerinden biri de şişmedir. Burkulma sorununun oluşmasıyla birlikte genelde birkaç dakika sonrasında oluşan şişme durumu tıbbi tedavi sonrası etkisini tamamen kaybetmektedir.

Kimler Risk Altında Bulunmaktadır?

Burkulma vakası kendiliğinden meydana gelmemektedir. Dolaysıyla yukarıda da belirtildiği üzere çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşmaktadır. Uzmanlar burkulma sorunu ile karşı karşıya kalabilme riskinin yüksek olabildiği durumları ise şöyle belirtmektedirler. Uzmanlara göre bu durumdaki bireyler burkulma sorunu riskini taşımaktadırlar.

Yüksek topuklu ayakkabılar giyenler: Günümüzde birçok kadınlar tarafından tercih edilen yüksek topuklu ayakkabıların burkulmaya neden olabildiğini belirten uzmanlar bu türden ayakkabıları giyenlerin burkulma sorununa maruz kalabildiğinin altını çizmektedirler.

Aşırı kilolara sahip olanlar: Genel sağlığı da olumsuz yönde etkileyen fazla kiloların da burkulma sorununa neden olabildiğini belirten uzmanlar fazla kilolu bireylerde özellikle de ayak burkulmalarının sıklıkla meydana gelebildiğinin altını çizmektedirler. Dolaysıyla uzmanlar bu kategorideki insanların da burkulma riskini taşıdığını belirtmektedirler.

Dikkat dağınıklığı bulunanlar: Günümüzün getirdiği olumsuzluklar beraberinde birçok bireylerde dikkat dağınıklığının oluşmasına neden olabilmektedir. Uzmanlar dikkat dağınıklığı sorunu yaşayanların gündelik yaşamlarında çoğu zaman dengesiz bir şekilde hareket ettiğini ve bunun sonucunda ise kazalar geçirerek burkulma sorununa maruz kalabildiğini belirtmektedirler. Dolaysıyla uzmanlar dikkatleri dağınık olan bireylerin de burkulma sorunu riski taşıdığını belirtmektedirler.

Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Öncelikle burkulma sorununun tedavi sürecinin oldukça uzun olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Bu sorunun tedavi süreci minimum 3 ay kadardır. Tedavide uygulanması gereken yöntem ise burkulmanın derecesine göre değişmektedir. İleri düzeydeki burkulma sorununda genellikle cerrahi müdahale yöntemine başvurularak zarar gören dokunun tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu süre zarfında hastanın bir müddetliğine hastanede yatması gerekebilmektedir. Hafif dereceli burkulmada ise daha çok ilaç yöntemine ve alçılama yöntemine başvurulmaktadır. Hafif dereceli burkulma sorununun tedavisi biraz daha kısa süreli olmakta ve genellikle birkaç günlük hastane istirahatından sonra hasta evinde dinlendirilmektedir. Burkulma sorununun tedavisi hakkında da bilgiler sunduktan sonra burkulma ile ilgili makalemizi burada sonlandırmaktayız. Burkulma durumu meydana geldiğinde yapılması gereken ilk şey acil yardım ekibine haber verilmesi ve tıbbi müdahalede dışında başka bir müdahale yöntemine başvurulmamasıdır.