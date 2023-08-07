Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar açmanın yanı sıra mevcut yolları da sağlıklı hale getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bursa-Ankara yolunu etap etap yenileme çabalarıyla gece çalışmalarıyla sürdüren belediye ekipleri, trafiği aksatmamak için hummalı bir çaba sarf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin 17 ilçesindeki yolları daha sağlıklı hale getirme amacıyla asfalt yenileme projelerine hız vermiş durumda. İlçelerin merkezleri ve ana arterlerinde gece boyu çalışmalar yapılıyor. Bu bağlamda, Bursa trafiğinin can damarı olan Bursa-Ankara karayolu da aşamalı bir şekilde gece çalışmalarıyla yenileniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara istikametindeki Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasındaki bölümü yenileyen ekipler, bu hafta sonu da Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasında çalışacaklar.

Çalışmalar, cuma gecesi saat 23.59'da yolun trafiğe kapatılmasıyla başlıyor. İlk olarak yüzeyi düzeltmek için frezeleme işlemi gerçekleştiriliyor. Trafiğin aksamasını önlemek için asfalt dökme işlemi cumartesi gece yarısından sonra başlıyor. Asfalt dökme makineleri, silindirler ve özverili saha personelinin katkılarıyla yol, pazar sabahı erken saatlerde tekrar trafiğe açılıyor. Toplamda bin 200 metrelik yol, 1.600 ton sıcak asfalt kaplama ile daha konforlu hale getiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesinin önceliklerinin farklı olabileceğini ancak ulaşımın her ilçe için ortak bir sorun olduğunu vurguluyor. Bu nedenle altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermediklerini belirten Başkan Aktaş, Bursa-Ankara yolunun yenileme çalışmalarının sürekli olarak devam ettiğini ifade ediyor. Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan Kavşakları ile Otosansit ve Gürsu Kavşakları arasındaki yenileme çalışmalarının tamamlanması, belediyenin bu konudaki kararlılığını gösteriyor. Doğu istikametindeki çalışmalar da gece yapılan çalışmalarla sürdürülecek ve böylece tüm yol kullanıcılarına daha iyi bir seyahat deneyimi sunulacak.