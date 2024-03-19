Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinde taşınır kayıt yetkilileriyle satın alma ve ihale süreçlerinde görev yapan personele yönelik ‘Kamu ihale kanunu eğitimi’ verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundaki eğitimde, Mali Hizmet Uzmanı Ceyhun Yılmaz tarafından ‘Elektronik ihale ve e-eksiltme, ekap ihale işlemleri, elektronik ihale ile nelerin kolaylaştığı, elektronik ihaledeki esaslar, e-tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, e-ihaleye ilişkin önemli KİK kararları, yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve 4734 sayılı kanun çerçevesinde yapılan ihalelere ilişkin ortak hükümler konularında bilgi verildi. İki gün süren eğitimde, ihale süreçlerinde yaşanan sıkıntılar dile getirilirken, eğitmen Ceyhun Yılmaz tarafından katılımcıların soruları cevaplandı.