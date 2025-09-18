CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılmasıyla birlikte partiye geçen belediye sayısı 59’a çıktı. Siyasi kulislerde bu sayının dönem içinde 100’e ulaşabileceği konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, CHP’den ayrılmayı düşünen bazı belediye başkanları, ertelenen kurultay davasının sonucunu bekleyerek karar vermeyi tercih ediyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönme ihtimaline karşı temkinli davranıldığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, AK Parti ile görüşmeleri yalanlayan bazı CHP’li başkanların perde arkasında temaslarını sürdürdüğü iddia ediliyor. Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri ise CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Bozbey’in AK Parti’ye katılması halinde, parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14’e yükselecek.

Kulislerde Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen dönemde AK Parti’ye katılacağı iddia ediliyor.