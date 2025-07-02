Belediye tarafından yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve belediyenin üst düzey yöneticilerinin ses ve görüntülerinin yapay zeka aracılığıyla taklit edilerek bazı kişi ve kurumlardan para talep edildiğine dair ihbarlar alındığı belirtildi.

Belediye, bu tür taleplerin Bursa Büyükşehir Belediyesi veya yöneticileriyle hiçbir şekilde ilgisinin olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, vatandaşlardan bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemeleri ve benzer bir durumla karşılaşmaları halinde zaman kaybetmeden 444 16 00 numaralı telefondan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya doğrudan emniyet güçlerine bilgi vermeleri istendi. Açıklama, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu notuyla sona erdi.